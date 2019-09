Fimel, la Fira Agrícola i Comercial de Meliana, tanca l’edició que fa 20 amb un nou èxit

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Diumenge a la nit, amb l’actuació del grup de música folk Els Jóvens i un recinte firal ple de gent, finalitzava amb un nou èxit l’edició que fa vint de Fimel, la Fira Agrícola i Comercial de Meliana.

Durant tot el cap de setmana, l’afluència de milers de visitants de tota la comarca ha sigut molt destacable, especialment en les hores centrals del dia i de vesprada-nit quan el recinte firal presentava un ple absolut. La diversitat de l’oferta dels estands i la programació d’activitats per a tots els públics n’han sigut algunes de les claus, a més del nivell d’organització d’una fira que ja està molt consolidada i que és tota una referència, com es va demostrar divendres durant la inauguració amb la presència del secretari autonòmic d’Hisenda, Francesc Gamero; la directora general de Comerç, Consum i Artesania, Rosana Seguí; David Torres, director general de Desenvolupament Agrari; o Carles Peris, secretari general de La Unió, entre altres representants institucionals.

Com incideix l’alcalde de Meliana, Josep Riera: “Fimel és el gran aparador de l’activitat econòmica de Meliana i és un dels esdeveniments importants de la comarca al llarg de l’any. Els melianers i les melianeres en són conscients i, amb l’Ajuntament, hi sumen els esforços perquè cada any siga un èxit”. Així, les empreses i les entitats més importants dels sectors econòmics organitzen, patrocinen i estan presents en la fira.

A més, el teixit associatiu participa en la programació de les activitats i també és molt present amb estands propis al recinte, especialment el sector més social. Com ha insistit l’alcalde en les dos últimes edicions: “constantment anem introduint canvis i iniciatives amb la finalitat de millorar i mantindre el nivell, la qualitat i l’oferta de la fira. En aquest sentit, en les pròximes edicions incidirem en l’oferta turística, que ha de reforçar l’afluència de visitants a Meliana i a Fimel”. En aquest sentit, serà important sumar-hi les sinèrgies d’altres propostes en marxa com ara Turisme Carraixet i el festival Miradors de l’horta que enguany ha celebrat la primera edició amb molt bona acollida, el Mercat de la Terra de Roca l’inici de la temporada del qual s’ha fet coincidir enguany amb Fimel, o les futures visites al palauet de Nolla, entre altres.

D’altra banda, la regidora de Foment Econòmic i Agricultura, Amparo Martí, ha volgut destacar la presència del comerç local: “l’activitat del comerç local durant Fimel és molt destacable. No només d’aquells comerços que obrin estand al recinte firal, sinó per tota la zona comercial que se situa, precisament, al voltant del recinte. A més, durant els tres dies els locals de restauració fan el ple”.

També és destacable l’àmbit comarcal de la fira amb estands de comerços i serveis d’Almàssera, Foios, Massamagrell, Puçol o presència de comerços, en aquest cas més artesans, de la Serrania o d’Utiel. D’altra banda, l’estand del Consell Agrari és un dels més visitats, amb productes de temporada de l’horta, i és molt destacable la presència de la DO Xufa de València en un dels municipis productors de xufa. A més, els professionals del camp poden informar-se sobre les últimes novetats en maquinària agrícola.

Fimel ha fet vint anys amb una força i un dinamisme que fan pensar en moltes edicions més.