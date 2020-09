Fimel situa Meliana en el centre de la promoció comercial i de l’horta

Connect on Linked in

Dissabte a la nit finalitzava l’edició que va vint-i-una de Fimel, la Fira Agrícola i Comercial de Meliana que, enguany, amb el lema ‘Fimel és possible’, ha mantingut la seua presència i la seua finalitat en una època totalment extraordinària i atípica.

Com ressalta l’alcalde, Josep Riera: “enguany era tot un repte fer possible un format de fira que ens permetera assolir els objectius que bàsicament n’han sigut dos, poder realitzar la fira i que no fora un any perdut per a l’esdeveniment econòmic més important de Meliana i de la nostra zona de la comarca i, alhora, aconseguir que hi haguera un impacte de promoció dels sectors, que ha sigut més que acceptable”. Així, cal destacar que Fimel ha tingut una presència destacada en els mitjans de comunicació, en les xarxes socials i en els espais publicitaris, i això ha permés consolidar i reforçar, tant entre la gent del poble com dels municipis del voltant, la imatge de Meliana com a veritable centre comercial. En aquest sentit, cal recordar que la fira de Meliana és la pionera de la comarca i l’única que en el 2020 n’ha mantingut la celebració.

En aquesta línia, la regidora de Foment Econòmic, Agricultura i Turisme, Amparo Martí, incideix: “l’altre objectiu era aprofitar Fimel per al llançament de la plataforma digital del comerç de Meliana, que hem anomenat ‘Commel’, per a posicionar-nos en un espai cada volta més utilitzat per la ciutadania. Hem obert una finestra més del comerç del nostre poble”. La plataforma es va començar a treballar en el més d’agost i ja compta amb 42 comerços i serveis adherits. Ara, conclou la regidora, “amb la promoció i difusió de Commel tenim uns mesos més de treball i de presència activa del comerç local al municipi i a la comarca”. De fet, l’impuls de la plataforma www.commel.es compta amb una campanya específica per tal de consolidar-la. D’altra banda, també s’allargarà durant tota aquesta setmana la campanya de fidelització que ha inclòs Fimel amb la ruta pels diferents comerços participants que comporta la visita a almenys cinc d’ells per a participar en el concurs de 100 premis en descomptes. Cal indicar que en l’edició de Fimel 2020 han participat 35 comerços i serveis locals que, juntament amb els comerços de fora i els estands institucionals, han suposat una cinquantena, una xifra sensiblement inferior a la d’altres anys sobretot perquè la participació exterior ha sigut inferior, no en canvi la local, que ha sigut superior. La percepció dels estands participants, tot i les condicions extraordinàries i difícilment comparables a les edicions habituals, ha sigut positiva i han agraït l’esforç de Meliana per fer possible Fimel.

En els actes institucionals hem comptat, dijous, en l’acte institucional dedicat a l’agricultura, amb David Torres, director general de Desenvolupament Rural i Carles Peris, secretari general de La Unió; divendres, en l’acte dedicat al comerç, hi va estar representant a la Diputació, Dolors Gimeno, diputada de Política de Transferències, Mancomunitats i Comarcalització; i dissabte ens va visitar la vicepresidenta Maria Josep Amigó.

Evidentment, i com s’havia planificat, no ha sigut una fira d’aglomeracions i de gran concurrència de visitants, atesa la situació de crisi sanitària. De fet, no hi ha hagut un recinte firal i la major part dels comerços han participat des dels seus establiments. Així i tot, s’han realitzat diferents activitats per a tots els públics amb totes les garanties i amb aforaments controlats, amb expositors, música, activitats infantils i esportives, tallers, xarrades i exposicions que han animat la fira. Només es va haver d’ajornar, per la pluja, la nit de monòlegs de divendres, que tindrà lloc divendres que ve.

Així, conclou l’alcalde, “estem molt satisfets amb el desenvolupament i el resultat de la fira ateses les circumstàncies especials. L’agricultura, el comerç i l’oferta local de turisme vinculada a la gastronomia, l’entorn de l’horta i al patrimoni Nolla, han pogut estar presents i han sigut protagonistes a Meliana i a l’Horta Nord durant aquest cap de setmana i, més important encara, amb perspectiva de continuar sent-ho. Vull felicitar tota la gent i les entitats que ho han fet possible, especialment la Regidoria de Foment Econòmic, Agricultura i Turisme”. Fimel ha sigut un any més l’espai d’informació, de reflexió, i l’aparador dels sectors econòmics de Meliana, a més del moment d’homenatjar tota la gent que a Meliana va participar de manera activa a fer funcionar el municipi en les setmanes més dures de l’estat d’alarma, tant els llauradors voluntaris en les tasques de desinfecció, els comerços i serveis que van obrir per a garantir l’abastiment de la ciutadania i els serveis públics essencials, especialment el Centre de Salut de Meliana.