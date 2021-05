Finalitza el curs d’economia domèstica sostenible de la Regidoria de Benestar Social de Paiporta

La iniciativa està inclosa dins d’un programa global de lluita contra la vulnerabilitat energètica que també inclou formació per a la plantilla municipal o l’Oficina Verda

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Paiporta ha finalitzat recentment les sessions del curs d’Economia Domèstica Sostenible, destinat a famílies amb necessitat de reduir el consum energètic i millorar la gestió dels recursos econòmics de què disposen.

Aquest curs de 30 hores, oferit per l’Ajuntament de Paiporta i la cooperativa Aeioluz, forma part d’un programa global de lluita contra la vulnerabilitat energètica i millora de la sostenibilitat del consum que inclou la formació de treballadores i treballadors socials de la plantilla municipal en intervenció social en aquest àmbit, així com altres iniciatives com l’Oficina Verda, el servei gratuït d’atenció individualitzada que dona resposta a les necessitats d’aquelles persones que desitgen rebaixar les factures de subministraments. També hi ha formació per a la ciutadania en general en autoconsum i energia solar fotovoltaica.

Per al regidor de Benestar Social de l’Ajuntament de Paiporta, «la vulnerabilitat energètica és un dels grans reptes als quals ens enfrontem, i davant del qual moltes persones es veuen atrapades per les contínues pujades de preu i canvis de tarifes, així com els abusos de les companyies, que desemboquen freqüentment en factures inflades a les quals la gent no pot fer front». Per això, ha afegit Gadea, «des de l’Ajuntament pretenem ajudar a racionalitzar aquest i altres aspectes de l’economia domèstica».

En el curs d’Economia Domèstica Sostenible, l’Ajuntament de Paiporta i Aeioluz han ensenyat a les persones participants a estalviar i millorar l’eficiència energètica de les seues vivendes, a entendre millor els conceptes que apareixen en les factures, a portar a terme un pla d’estalvi, a fer un consum energètic responsable i, al remat, a baixar el cost dels subministraments bàsics amb gestos menuts a l’abast de tothom.

En aquest sentit, cada participant en el curs ha aprés a identificar el per què de les factures massa elevades, generalment relacionades amb contractacions de potència inadequades o abusives de banda de les companyies, o mals hàbits de consum. A través de la correcció d’aquestes variables, així com amb instal·lacions d’aparells temporitzadors senzills, s’espera que la despesa baixe de manera immediata i continuada i, conseqüentment, també millore la situació econòmica de les famílies.

A més, i després de 12 sessions d’un grup heterogeni de persones, s’ha creat una xarxa molt valuosa de suport mutu on totes i tots comparteixen coneixements i experiències que els serveixen per a consolidar i ampliar els aprenentatges adquirits al llarg de la formació.