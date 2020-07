Finalitza el període extraordinari de cremes agrícoles

Print This Post

L’Ajuntament d’Alzira demana a la ciutadania molta precaució per tal de previndre els incendis forestals.

La Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Ecològica informa que el període extraordinari de cremes d’estiu va finalitzar el dia 15 de juliol, i per tant, des del 16 de juliol fins al 30 de setembre, ambdós inclosos, quedarà estrictament prohibit cremar amb caràcter general, no s’autoritzarà la realització de cremes agrícoles o de restes de poda en cap punt del terme municipal.



L’Ajuntament d’Alzira demana comprensió als agricultors en les restriccions a l’ús del foc ja que estes s’adopten per l’elevat risc d’incendi forestal que patixen els nostres boscos a l’estiu.



En cas d’haver d’eliminar irremeiablement les restes de poda agrícola durant l’època de prohibició de cremes, es recomana que s’estudien metodologies alternatives com per exemple la trituració in situ. Este mètode, que ja comença a ser rendible en termes econòmics, es tracta d’una solució que minimitza el risc d’incendi forestal i que, a més, si la trituració s’aplica sobre la superfície de la parcel·la agrícola, es milloren les condicions estructurals del sòl alhora que es preserva el grau d’humitat edàfica.



El regidor responsable de l’àrea, Pep Carreres, recorda “que entrem en el període de màxim risc i que s’han d’adoptar mesures excepcionals. La prevenció d’incendis forestals és responsabilitat de totes i tots com a societat, i si adoptant estes pautes preventives aconseguim minimitzar les causes antròpiques en l’origen del foc, estarem salvant els nostres boscos del 69 % dels incendis forestals”.