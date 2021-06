Finalitza la primera etapa de l’Escola Taller Et Formem “Recicla’t”

Connect on Linked in

Aquest dilluns 31 de de maig, s’ha clausurat la primera etapa de l’Escola Taller *Et *Formem “Recicla’t I”, que va començar en el mes de novembre passat de 2020 i que ha tingut sis mesos de duració. Es tracta d’un programa mixt d’ocupació i formació, subvencionat per la Generalitat Valenciana, el Fons Social Europeu i l’Ajuntament de Burjassot, mitjançant el qual el Consistori ha contractat deu persones desocupades del municipi, a través d’un contracte de formació i aprenentatge. L’objectiu del programa és millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades i facilitar el seu accés al món laboral a través d’una formació acreditada i l’aprenentatge d’un ofici.

Durant aquests sis mesos, l’alumnat ha completat la formació en un Certificat de Professionalitat de Nivell I que inclou activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria, i s’han fet treballs en diferents zones de l’entorn urbà del Barri de 613 Habitatges com són les Places del Palleter i del *Nou d’Octubre, el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado i *CEIP Fernando dels Rius. Aquests treballs han consistit, fonamentalment, en labors de neteja, manteniment, plantació d’arbres i arbustos i intervenció en instal·lacions de reg; treballs tots ells que han contribuït a la millora de l’entorn en benefici de la ciutadania, però també han contribuït a fomentar actituds i comportaments responsables en matèria mediambiental i de valoració i respecte pels béns públics.

En l’acte de clausura, al qual ha assistit l’Alcalde de Burjassot, Rafa García; la regidora d’Educació, Manuela Carrero; el regidor de Serveis Municipals, Manuel Pérez Menero i el regidor de Governació, Juan Gabriel Sánchez, dos alumnes representants del grup, secundant-se en una presentació d’imatges, han explicat la seua experiència a l’Escola Taller, al mateix temps que han fet un resum de totes les activitats i accions que han exercit en el Barri dels 613 Habitatges.

A partir d’ara, comença la nova etapa d’aquest programa d’ocupació i formació: l’Escola Taller Et Formem “Recicla’t II”, amb un any de duració, del 31 de maig de 2021 al 30 de maig de 2022. Aquesta segona etapa es compon de dues fases. La primera, la de formació, està orientada a l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat de Nivell II d’instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes, a més d’altres matèries de formació complementària, com l’alfabetització informàtica i de formació addicional, com el programa específic de formació per a l’obtenció del Graduat en ESO.

La segona fase consisteix en la realització de treballs efectius en obres o serveis d’utilitat pública i d’interés social, també en l’entorn urbà del Barri d’Acció Preferent 613 habitatges, amb labors de manteniment, neteja i regeneració de zones verdes. A més, es faran tasques de manteniment i instal·lació de prada i zona enjardinada en la piscina municipal i treballs d’intervenció en la instal·lació de reg de la Devesa de l’*Eixereta.