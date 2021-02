Finalitza la XIII Setmana de l’Economia a Alzira amb 4600 assistents

Connect on Linked in

La primera edició online ha suposat rècord d’assistència i participació de ponents

Finalitza la XIII Setmana de l’Economia després de cinc dies de conferències, taules redones i entrevistes virtuals. Segons les dades facilitades pel departament municipal d’Idea, responsable de l’organització, 4.600 persones han assistit a estes cites telemàtiques i més de 50 candidats i candidates han sigut entrevistades per un total de 7 empreses.

Les ponències més visitades, amb més de 330 visites cadascuna van estar, la del dia 15 de febrer, “La importància de la innovació i creativitat de les empreses” a càrrec de Carlos Rivadulla, el dia 16 de febrer, la Taula redona: “La competitivitat i perdurabilitat de l’empresa familiar: reflexions i desafiaments” a càrrec de Bernardo Gregori, Alejandro Ríos i moderada Alejandro Escribá i la Taula redona del dia 17 “La Formació Professional com a clau per al futur laboral i empresarial” amb Manuel Gomicia, Xavier Izquierdo, Pilar Doñate, Rocío Bernardo, Pau Català, Joaquín Barcelona, Alba Tornero i Fernando Soler, moderat per Mònica Biendicho i Maribel Navarro.

L’edició d’enguany ha estat marcada per la pandèmia, no sols pel que fa al seu caràcter telemàtic, sinó també pels temes que s’han tractat, entre els quals es troben el teletreball, la creativitat i la innovació en les empreses i els reptes i oportunitats de l’eixida de la crisi econòmica actual. Segons ha expressat l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, tota la programació ha anat en la direcció de crear un nou model de ciutat que done resposta a la situació actual. “Conceptes claus per a esbrinar quina és l’eixida per a la situació actual. Hem parlat d’economia social i solidària, formació professional, agricultura i agroalimentació, canvi climàtic, i de la visió de modernització de les nostres empreses. En definitiva ha estat una oportunitat per a trobar noves formes de negoci per a la recuperació, i eines i ajudes possibles. Cal remarcar l’acte Liderant el canvi, organitzat per l’Associació empresarial, que va tancar esta edició, i la participació dels consellers d’Hisenda i d’Economia”

Diego Gómez ha expressat el seu agraïment a tots i totes les participants, així com a Idea, que ha organitzat les jornades, i als col•laboradors: l’Associació Empresarial d’Alzira i Renfe. Al parer de Gómez, esta Setmana de l’Economia ha obert noves portes per a pròximes edicions, ja que l’experiència en línia ajudarà a organitzar una setmana amb moltes possibilitats.

Vídeo resum https://fb.watch/3Pq_1CvlTe/

Dades de participació

15 de febrer de 2021, 1068 assistents

Inauguració i obertura de la Setmana de l’Economia.

Conferència: Tendències”.

Conferència: “La importància de la innovació i creativitat de les empreses”.

Conferència: “Presentació de la Càtedra d’Innovació i Investigació CLAU-IDEA”.

Conferència: “LEAN LOGISTICS: Com implementar-ho en la cadena de subministrament”.

16 de febrer de 2021, 879 assistents

Conferència: ESPAI TALENT SENIOR “Augmenta la teua competitivitat a cost zero”

Taula redona: “La competitivitat i perdurabilitat de l’empresa familiar: reflexions i desafiaments”.

“ALZIRA: 12 Mesos – 12 empreses”

Conferència: “Emprende empoderada”

Taula redona: “L’impacte del teletreball en l’activitat econòmica”.

17 de febrer de 2021, 1008 assistents

Taula redona: “Llei de gestió i modernització d’àrees industrials de la CV”

Taula redona: “La Formació Professional com a clau per al futur laboral i empresarial”

Conferència: “Com enamorar als clients i convertir-los fan”.

Conferència: “Com pot ajudar un Ajuntament al Comerç local?”.

Conferència: “Recuperació i modernització de l’economia espanyola”.

18 de febrer de 2021, 835 assistents

Taula redona: “Límits que ens ajuden a créixer”.

Conferència: “Prioritats dels fons FEDER per a la CV”.

Conferència: “Com perdre la por al canvi”.

Adrián Campos. Una vida de carreras.

Taula redona: “Soft skills: competències per a L’ocupabilitat a la Formació Professional”

Taula redona: “I ara què?, nous temps per a l’hostaleria”.

19 de febrer de 2021, 859 assistents

Conferència: “Presentació línia ajudes d’economia sostenible i responsabilitat social”.

Conferència: L’economia social: un futur molt present”.

Conferència: “Vicky Foods i la innovació com a palanca de creixement”.

Conclusions i cloenda de la XIII Setmana de l’economia.