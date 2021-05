Finalitzades les obres de condicionament del barranc Fosc a Alzira

Connect on Linked in

Les obres de condicionament del barranc Fosc han sigut executades amb la finalitat d’evitar l’arribada de l’aigua del barranc a la confluència del clavegueram del carrer Josefina Fernández, ja que este és un dels punts més conflictius cada vegada que es produeixen pluges torrencials a la nostra ciutat.

Els treball han consistit en l’eliminació de la rampa d’accés al camí Pescadors, deixant una accés per a vianants i ciclistes; execució d’un mur en el barranc de l’Estrela; la instal·lació d’un arener i d’una infraestructura reguladora del cabal del barranc Fosc; així com el recreixement de trams perimetrals de mur.

En estos moments només falta per instal·lar un reixa de desbast per tal de retindre els flotants que puguen ser arrastrats per l’aigua, com poden ser canyes o altre tipus de brutícia que puga obstruir el col·lector.

Fernando Pascual, regidor de Servies Urbans, confia que les obres de condicionament ajuden a evitar o minimitzar les inundacions en cas de pluges torrencials, alhora que recorda el cost zero de l’obra que ha sigut executada per l’empresa Aigües de València, a càrrec de la borsa d’estalvi energètic.