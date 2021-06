Finalitzades les obres de remodelació integral del parc del carrer Manuel Simó, al barri de Patraix a València

Print This Post

El vicealcalde destaca la “política municipal de renovació dels jardins de barri”

Les obres de renovació integral del jardí i el parc infantil del carrer Manuel Simó, al barri de Patraix, han finalitzat. Es tracta d’una superfície de 690 metres quadrats que ha estat renovada en la seua totalitat i que s’ha obert al públic hui mateix. El vicealcalde i regidor de Jardineria Sostenible, Sergi Campillo, afirma que “s’emmarca en la política municipal de renovació, restauració i rehabilitació dels jardins de barri”.

El vicealcalde afirma que “no només estem construint jardins nous, com el que estem fent en Joan XXIII, al barri de Benicalap, sinó que també estem actuant als jardins de barri”. Segons Campillo, “és el cas d’este parc Manuel Simó però també la reforma del fòrum del parc de l’Oest, que presentàrem ahir i que ha quedat molt més adequada i apta per a un ús més amable que el que hi havia fins ara”.

Respecte al parc Manuel Simó, el regidor destaca que “hem renovat tot l’espai, el que implica renovar la vegetació, el sistema de reg i, sobretot, hem modificat la zona de jocs infantils, que també tindrà jocs inclusius per tal que tots els xiquetes i xiquetes puguen gaudir en igualtat de condicions d’este jardí”.

Campillo ha subratllat que estem davant d’una “modificació completa de tot l’espai enjardinat amb una actuació sobre una superfície de vora 700 metres quadrats amb un termini d’execució de poc més de dos mesos i un pressupost d’adjudicació de 100.000 euros”.

EL NOU JARDÍ

Les principals actuacions realitzades al parc Manuel Simó són la substitució dels fanals anteriorment existents per tres columnes amb dos lluminàries LED, la remodelació dels camins, l’ampliació d’escocells, la implantació d’un sistema de reg automatitzat i la col·locació de bancs nous sobre estora de formigó.

En la zona de jocs infantils, dotada també amb paviment de seguretat per esmorteir caigudes i bacs, s’han recreat dos monticles amb tobogans i tubs d’acer passant. A més, la zona infantil també disposa de gronxadors, un d’ells adaptat per a xiquetes i xiquetes amb diversitat funcional, i balancins de moll.

El nou jardí recrea una zona de reunió ornada amb la rosa dels vents. Esta zona de reunió empra troncs procedents de la tala inicial dels arbres malalts del jardí, que han hagut de ser substituïts. Els troncs d’eixos arbres serveixen com a seients. El parc manté la seua antiga tanca d’encerclament però restaurada i pintada.

La renovació integral del jardí ha tingut un cost de 102.738’86 euros (IVA inclòs).