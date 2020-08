Finalitzades les obres de reparació en la seu d’APESORIAL l’Associació de Persones Sordes de la Ribera Alta

L’actuació ha consistit en la reparació de les cobertes, afectades en la seua totalitat, on s’han substituït els revestiments i elements constructius afectats per tal d’acabar amb les filtracions de l’aigua. S’ha estat treballant en el cos total de les cobertes de la primera planta que dona al pati interior i que havia col·lapsat, ja que es tractava de planxes de policarbonat que ara han sigut reemplaçades per cristall laminar sobre fusteria de suport d’alumini.



També s’ha solucionat la problemàtica del revestiment superior de les escales d’accés a la primera planta; s’han reparat les impermeabilitzacions de la canal interior de la façana i la canal del pati interior; i finalment s’ha intervingut en tota la façana recuperant revestiments de pintures exteriors, la fusteria deteriorada, baixants d’evacuació d’aigües i arrebossats interiors.



Un dels punts importants de la millora ha sigut la intervenció en les línies de vida en cobertes, la qual cosa facilita les properes intervencions en el seu manteniment i conservació.