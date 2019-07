Finalitzen els programes EMCORP i EMCORD a Alfafar

Connect on Linked in

Tots dos programes estan dirigits a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys (EMCORP) i a la contractació de persones en situació de desocupació de llarga durada (EMCORD).



Aquestes iniciatives, convocades pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA), han emprat a onze persones en diferents àrees de l’Ajuntament d’Alfafar durant desembre de 2018 i juny de 2019.

Els programes d’ús d’Iniciativa Social de la Conselleria EMCORP i EMCORD, als quals estava adherit l’Ajuntament d’Alfafar, han finalitzat. Durant desembre de 2018 i juny de 2019, onze treballadors i treballadores pertanyents als dos programes han exercit el seu treball en diferents àrees del consistori.

Tots dos programes estan destinats a la contractació a jornada completa durant almenys 6 mesos de persones desocupades majors de 30 anys i d’aturats de llarga durada per part de corporacions locals de la Comunitat Valenciana.

D’aquesta forma, l’Ajuntament ha emprat mitjançant el programa EMCORP, amb una subvenció obtinguda de 65.114,06 €, a cinc treballadors/as per a llocs administratius en les àrees de AEDL, Educació, Cultura i Estadística i a un treballador informàtic, tots amb una edat superior als 30 anys.

Per part seua, a través del programa EMCORD, dirigit a aturats de llarga durada i amb una subvenció de 55.817,3 €, s’han contractat a cinc treballadors més que han format part del personal de l’àrea de Manteniment de l’Ajuntament.

Aquestes subvencions han sigut convocades pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA) segons l’ordre reguladora de les mateixes de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

L’adhesió als programes d’ocupació EMCORP i EMCORD és un altre exemple de l’esforç i el compromís de l’Ajuntament d’Alfafar per fomentar i potenciar l’ocupabilitat de la població activa del municipi, especialment en aquells treballadors de llarga durada, un sector vulnerable que presenta majors dificultats per a reincorporar-se al mercat laboral. Una iniciativa que se suma a unes altres que ha dut a terme el consistori en els últims anys com els programes de formació com la Dipu Et Beca o d’ocupació EMPUJU i EMPUJU per a la contractació de joves titulats desocupats.