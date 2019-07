Finalitzen les festes del Barri Orba d’Alfafar amb èxit de participació

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La cavalcada i el castell de focs artificials del diumenge 14 van posar el fermall final a una festes que van començar divendres passat 5 de juliol.



La Holi Orba Run, l’exhibició de gimnàstica rítmica a càrrec del Club Gimnàstica Alfafar o la desfilada de Moros i Cristians han sigut algunes de les activitats més destacades d’aquests dies

Alfafar es va acomiadar ahir de les festes del Barri Orba 2019 que han van finalitzar amb una gran participació per part dels veïns i veïnes.

Amb els tradicionals focs artificials i l’obertura dels barracons es van iniciar el divendres 5 de juliol unes festes en les quals un any més l’Ajuntament d’Alfafar i les seues àrees implicades, així com diverses associacions de la localitat han sumat esforços per a oferir una programació variada, amb activitats dirigides a totes les franges d’edat i que, a més, possibilitaren la participació de tota la ciutadania d’Alfafar.

Els més xicotets han pogut gaudir al llarg de les festes de diverses activitats com a animacions infantils, teatre de titelles o els diferents jocs i atraccions enfocats a aquest públic.

També l’esport ha cobrat un especial protagonisme durant aquests dies amb l’organització de campionats de parchís i escacs, les exhibicions de gimnàstica rítmica i taekwondo, la masterclass de zumba i, especialment, la carrera Holi Orba Run que va omplir de colors el barri diumenge passat 7.

Les festes del Barri Orba d’Alfafar també han comptat amb música en directe a través de diferents revetles en la plaça, espectacles, l’entrada de les bandes de música o la tradicional desfilada de Moros i Cristians. Tampoc va poder faltar la cavalcada de les festes, els sopars a la fresca o el XXIV Festival de Paelles que van permetre generar un espai de convivència entre els veïns i veïnes d’Alfafar.

A més d’entreteniment, cultura i diversió, les festes del Barri Orba també han comptat amb accions de prevenció i educació cívica per a aconseguir unes festes en convivència, segures i en igualtat com la campanya de prevenció de l’assetjament i les agressions sexuals posada en marxa pel Espai de Joventut i el Espai d’Igualtat d’Alfafar que va possibilitar la instal·lació d’un Punt Violeta en la Plaça Poeta Miguel Hernández