Finalitzen les obres de construcció del nou aulari en el Centre d’Educació Especial ‘Miquel Burguera’ de Sueca

El director general d’Infraestructures Educatives de la Conselleria d’Educació, Víctor García, ha visitat les obres finalitzades que s’han realitzat al Centre d’Educació Especial ‘Miquel Burguera’ de Sueca. Els treballs, contemplats dins del Pla Edificant de la Conselleria, han consistit en la construcció de nous aularis que substituiran definitivament les aules prefabricades que durant anys s’han utilitzat en el centre. “Este projecte s’engloba dins de la planificació d’obres que tenim prevista des de la Conselleria i, en este cas, les que corresponen a Sueca, estan delegades via Pla Edificant. Hui hem vingut per a recepcionar la finalització de l’obra, en la qual s’ha dut a terme una actuació molt important amb un pressupost de quasi un milió d’euros. Per tant, és un dia de satisfacció en el qual es veu reflectit tot el treball conjunt entre la Conselleria i l’Ajuntament, al qual vull agrair tota la seua implicació”, ha afirmat Víctor García, director general d’Infraestructures Educatives, per a qui resulta fonamental la cooperació entre administracions “a fi de donar solució a situacions anòmales com esta, de barracons estructurals que vam heretar, i que havien d’haver sigut resoltes fa molt temps”.

El director general ha estat acompanyat en la seua visita per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez; el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco; altres membres de la corporació; l’arquitecta del projecte; tècnics municipals; i la directora del centre. Així mateix, convidada per l’alcalde, ha acudit a la visita de les obres Carmen Burguera, vídua de Miquel Burguera, qui fora director del primer centre en Sueca per a menors amb necessitats especials i dona nom al centre actual. “Per a la família va ser una satisfacció molt gran que pensaren en el meu marit, ja difunt, per a posar-li el seu nom al centre actual d’Educació Especial. Estic molt agraïda que l’alcalde m’haja convidat a esta visita d’unes obres que suposen una millora i ampliació del centre”, en paraules de Carmen Burguera.

Per a l’alcalde, Dimas Vázquez, es tracta d’unes obres molt esperades, a l’igual que les dels centres Carrasquer, Cervantes i Mareny de Barraquetes. “Qualsevol inversió que arribe a la nostra ciutat, en este cas per a centres educatius i dins del Pla Edificant, serà benvinguda. Nosaltres, com a gestors públics, el que fem és treballar braç a braç amb qualsevol conselleria que invertisca a la nostra ciutat, com estem fent ara també amb la de Serveis Socials. L’Ajuntament de Sueca no té una altra tasca que buscar recursos d’on siga, i si són d’altres institucions superiors a la nostra, millor”. Per al regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, es tracta d’unes obres molt importants en les quals s’eliminaran, per fi, les aules prefabricades que estaven repartides en espais comuns. Així mateix, ha assenyalat que la recepció de les obres serà parcial a l’espera de finalitzar els treballs de connexió entre el centre i l’aulari nou. “Esta connexió s’ha de realitzar després que l’alumnat abandone les aules prefabricades i s’instal·le en les noves, a fi de poder disposar d’eixe espai i finalitzar tot el projecte, per al que es calcula un termini de dos o tres mesos”. Joan Carles Vázquez ha explicat també que els treballs s’han pogut desenvolupar amb més celeritat gràcies a la cessió de terreny municipal, “una zona exterior del magatzem municipal que la Regidoria de Serveis ha cedit per a poder construir el nou aulari”.

Per la seua part, el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco, ha mostrat la seua satisfacció pel resultat de les obres, les quals no han patit grans contratemps que implicaren variacions en l’execució. El nou edifici s’ha construït en una planta baixa que comptarà amb aules condicionades segons les necessitats de l’alumnat, així com amb dispositius que contribuiran a l’estalvi en el consum d’electricitat. “Hem aconseguit un centre que complirà amb totes les expectatives; i suposa una satisfacció contribuir al fet que Sueca puga oferir este servei que, a més, servirà per a generar ocupació a la nostra ciutat”.