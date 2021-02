Finalitzen les obres de millora dels carrers Pintor Renau i Riu Túria de Torrent

Print This Post

Aquestes actuacions estan integrades en el Pla de Reurbanització de Vies Públiques i tenen com a objectiu millorar la vida de la ciutadania gràcies a la renovació de l’entramat urbà

L’Ajuntament de Torrent ultima la realització de les obres de la calles Pintor Renau i Riu Túria corresponents a la primera fase del Pla de Reurbanització de Vies Públiques, les quals finalitzaran per complet entre hui i demà, després de quasi 3 mesos de duració. Aquesta intervenció té com a objectiu millorar la vida dels veïns i veïnes de la zona gràcies a la renovació de l’entramat urbà, i se suma a la resta d’actuacions posades en marxa en diferents barris de la ciutat.



En aquest aspecte, al carrer Pintor Renau, en el tram de carrer situat entre els carrers Sant Valeriano i 25 d’abril, s’han efectuat les següents actuacions: l’ampliació i la repavimentació de les voreres, per a millorar la seguretat dels vianants; la renovació de les escomeses de sanejament, millorant la seua capacitat i drenatge; i, finalment, el reasfaltat de la calçada, que acabarà al llarg del dia de hui. Igualment, al carrer Riu turia s’ha dut a terme la repavimentació del vial per a evitar els desnivells i guanyar espai per a la circulació de vianants, a més de la renovació de les escomeses de sanejament.