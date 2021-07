Fins a l’1 d’agost Guadassuar és el epicentre de la música antiga

Print This Post

Un any més Guadassuar es converteix l’última setmana de juliol en l’epicentre de la música antiga.

La Dispersione, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Guadassuar, organitza des de 2003 el Curs i Festival de Música Antiga.

Del 25 de juliol a l’1 d’agost té lloc la 19a edició del curs, que persegueix el mateix objectiu amb què naix la Dispersione en 1999, interpretar el repertori musical europeu dels segles XVII i XVIII per mitjà de criteris i instruments històricament fonamentats.

L’Ajuntament de Guadassuar proporciona tot allò necessari per a la realització del curs, des de les instal·lacions fins a l’allotjament gratuït per als més de 100 alumnes que arriben cada any d’arreu del món.

El festival inclou aquest anys sis concerts gratuïts, compta amb una programació que es desenvoluparà majoritàriament a l’auditori de Guadassuar, però que també comptarà amb un concert a l’Església Sant Vicent Màrtir.

En aquest curs participen alumnes de tota la geografía espanyola interessats per la interpretació de la música amb instruments i criteris històricament fonamentats.

Fins a l’1 d’agost Guadassuar viurà un any més la música antiga.