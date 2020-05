Fins al 26 de maig els autònoms podran demanar les ajudes de l’Ajuntament d’Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A partir de demà i fins al 26 de maig s’obri el termini per a sol·licitar les ajudes destinades als autònoms i autònomes per a fer front als efectes originats pel coronavirus COVID-19 i per a la reactivació econòmica en el municipi d’Alzira.



La quantia màxima per beneficiari serà de 300 euros La dotació d’estes ajudes per a la reactivació econòmica amb fons propis de l’Ajuntament ascendix a un import global màxim de 305.000 euros.



“La finalitat d’estes ajudes és reduir l’impacte econòmic negatiu que s’ha generat als nostres comerços i autònoms i protegir l’interés general. Volem contribuir a que la vida econòmica de la nostra ciutat es reactive com més prompte millor. Si obrim ja la sol·licitud d’estes ajudes és possible que al final del mes pugem pagar-les” assegura l’alcalde de la ciutat Diego Gómez.



Els requisits per a poder demanar-la són:Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.

Haver suspés l’activitat per la declaració de l’estat d’alarma o en cas de mantindre l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en, almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma.

Tindre el domicili fiscal i, en el seu cas, el local comercial a Alzira.

Els interessants a demanar l’ajuda han de sol·licitar-la per via telemàtica, a través de la nostra seu electrònica a la qual es podrà accedir en la següent adreça: https://sedeelectronica.alzira.es, cal buscar al catàleg de tràmits COVID 19 i seleccionar ajudes a Autònoms.



Per a la tramitació telemàtica haurà de disposar de certificat electrònic. En cas de no tindre-ho, pot presentar-ho mitjançant la representació a través de persona que si disposa del certificat, acreditant la representació.