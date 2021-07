Fira València recupera la fira de vehicles clàssics amb la celebració de València Motor Classic

Connect on Linked in

El nou certamen se celebrarà al costat de la Fira del Autómovil de València del 3 al 5 de desembre de 2021 Torna la fira del vehicle clàssic de Fira València. El recinte firal valencià acollirà del pròxim 3 al 5 de desembre la primera edició de la València Motor Classic, la fira del vehicle clàssic i col·leccionisme que se celebrarà en Fira València al costat de la gran convocatòria de la Fira de l’Automòbil.

Amb això, Fira València recupera per als aficionats valencians una cita ja clàssica amb el millor dels cotxes, motos i vehicles clàssics. De fet, València Motor Classic dóna continuïtat a diferents iniciatives entorn d’aquest sector que s’han donat cita en el recinte firal valencià com la històrica Motor Època o les diferents edicions de Retro Acte Moto, ja més recentment i de la mà d’un organitzador extern.

Ara, en una iniciativa pròpia i amb l’organització exclusiva de Fira València, naix València Motor Classic 2021 amb les millors expectatives ja que ha sigut molt ben rebuda per part de clubs, empreses expositores i aficionats en general.

Una àmplia oferta entorn del vehicle clàssic

L’objectiu és generar un ampli espai amb multitud de continguts i activitats entorn del vehicle clàssic. Així, l’oferta de València Motor Classic 2021 agruparà exposició i venda de cotxes i motocicletes clàssiques, exposicions de marques històriques, ‘Automobilia’ (mercat ambulant de peces i accessoris), revistes i publicacions sectorials, joguets de col·lecció i miniatures, llibres i còmics clàssics, tocadiscs, reproductors, minicadenes i discos…

A més, València Motor Classic 2021 també està previst que aculla una zona de revisió ITV per a vehicles clàssics així com un pàrquing per a vehicles d’aquest segment, que gaudiran de descompte en l’entrada per a cotxes de més de 30 anys o matrícula V-H.

Mateixa entrada de la Fira de l’Automòbil

El certamen de clàssics se celebrarà al costat de l’edició ‘gran’ de la Fira de l’Automòbil de València i establint unes sinergies lògiques entre dos certàmens bolcats en el món del motor i que comparteixen segments de públic. De fet, un dels grans atractius per a l’expositor que participe en València Motor Classic 2021 és la possibilitat d’accedir al flux de més de 65.000 visitants i compradors que cada any se citen en el saló de l’automòbil de Fira València.

Per a facilitar aquest transvasament de públic, Fira València establirà una entrada única per a totes dues fires amb el que el comprador de la Fira de l’Automòbil de València podrà entrar de manera directa al pavelló de València Motor Classic 2021, i viceversa.

No obstant això, per a diferències tots dos certàmens, València Motor Classic si que disposarà d’un pavelló diferenciat i exclusiu, mentre que la Fira de l’Automòbil de València està previst que es desenvolupe en els espais habituals del recinte firal de Benimàmet.