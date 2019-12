Firma Conveni de l’EGM del Polígon Nord d’Almussafes

Connect on Linked in

Maria Empar Martínez, directora General d’Indústria i Energia, acudirà a l’acte

Demà dimarts, 17 de desembre, a les 13.30 hores, el Centre Cultural d’Almussafes acollirà l’acte oficial de la firma del Conveni de l’Entitat de Gestió i Modernització del Polígon Nord d’Almussafes. L’alcalde, Toni González, en qualitat de màxima autoritat del Consistori d’Almussafes, així com Ramón Collado, gerent d’ERCROS, S.A. i Santiago Bultó, del Grupo ANTOLIN AUTOTRIM S.A., president i secretari de l’EGM, respectivament, procediran a la firma.



El ple de l’Ajuntament d’Almussafes va aprovar, dijous passat 12 de desembre, per unanimitat l’esmentat conveni a subscriure amb el Polígon Nord, últim tràmit perquè esta àrea industrial puga constituir-se com Entitat de Gestió i Modernització (EGM), sent la primera associació de caràcter voluntari de tota la Comunitat a convertir-se en EGM.



Així mateix, el passat 3 de desembre, el Centre Cultural d’Almussafes va acollir la celebració de l’assemblea de propietaris del Polígon Nord, a la qual van assistir el 80% dels mateixos i en la que, per unanimitat dels presents, es va aprovar la constitució de l’EGM i el nomenament, com a gerent de la mateixa, de Romina Moya.

Pla d’acció

El procés de creació de l’EGM inclou la redacció d’un Pla d’Acció amb, entre altres qüestions, propostes per a la millora de l’àrea industrial i la previsió de les fonts de finançament.

Per al polígon Nord s’ha desenrotllat un Pla d’Acció que contempla millores en aspectes clau per a les àrees industrials: mobilitat, infraestructures, seguretat, servicis i subministraments. Por exemple, es planteja la necessitat d’un segon accés al polígon o l’ampliació de l’actual, un carril bici fins al baixador de Sollana i plantejar convenis perquè el servici de transport públic pròxim puga tindre parada en el polígon.

Habilitar aparcaments per a camions, crear un espai per a reunions, formació o zona de descans dins del polígon, millorar les zones verdes o buscar una solució per als problemes d’inundacions, són altres de les propostes que es plantegen en este Pla d’Acció. Sobre seguretat, es proposen actuacions com la implantació de càmeres de seguretat connectades a la central de la Policia Local o l’estudi de les boques d’incendi necessàries en cas d’emergència.

Es planteja també la instal·lació d’un punt net de separació de residus i del servici d’alta tensió, a més d’estudiar la possibilitat de comptar amb subministrament de gas natural.