Fitxatge de ‘Primera’ per al Family Cash Alzira FS

Connect on Linked in

El pivot il·licità Cristian Cárdenas arriba al club alzireño procedent del Còrdova de la màxima categoria

A poc més de dues setmanes per a l’inici de la pretemporada, el Family Cash Alzira FS continua quadrant el seu planter per a competir per segon any consecutiu en la categoria de ‘Plata’ del futbol sala nacional. Fins ara, els moviments anunciats pel club havien sigut eixides i la renovació del porter Álvaro Llopis. Ara, la notícia arriba en forma d’un fitxatge més que il·lusionant que arriba per a potenciar l’atac alzireño amb vista a una exigent campanya.

Cristian Cárdenas, de 29 anys i natural d’Elx, es converteix en el primer fitxatge del Family Cash Alzira FS per a la temporada 2020-2021. El pivot il·licità aterra en la capital de la Ribera Alta després de vestir la samarreta del Còrdova Patrimoni de Primera Divisió el passat curs. Cárdenas va començar a Sant Vicent, va passar per Calp, Elx, el Llevant de Primera Divisió i fins i tot va viure l’experiència del futbol sala romanés amb el Sepsi i Târgu Mureș.

L’il·licità, qui va coincidir amb Braulio Correal en la seua etapa en el conjunt granota és esquerrà, té una gran corpulència, un envejable joc d’esquena i una potent pegada, unes característiques que fan que la seua presència prop de l’àrea rival siga alguna cosa a tindre en compte. Amb aquesta incorporació, el conjunt alzireño reforça amb garanties la seua parcel·la ofensiva. El club té previst fer la presentació oficial del jugador il·licità la setmana vinent.

Renovacions per a la 20-21

El club alzireño també ha confirmat les renovacions del porter Álvaro Llopis i el jugador Josep Navarro ‘Xusi’ per a la pròxima temporada. El porter de Cullera Llopis complirà la seua tercera temporada a Alzira, mentre que per al de Corbera serà la quarta campanya que defense els interessos alzireños sobre el 40×20.