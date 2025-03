Foc al Barranc il·luminarà el cel en homenatge a les víctimes de la DANA el dia 21 de març

Les institucions i entitats que impulsen el projecte SOM presenten la iniciativa per la qual falles i col·lectius realitzaran un tret sincronitzat el 21 de març

Les bateries pirotècniques podran adquirir-se en els punts habilitats per Piroval, de manera que una part dels beneficis anirà a parar als casals afectats

El projecte SOM, en el qual participen institucions i organitzacions falleres i pel qual es plantarà a Paiporta una falla homenatge als municipis afectats per la DANA, tindrà també una activitat pirotècnica: Foc al Barranc. La iniciativa s’ha presentat aquest dissabte, 1 de març, a Albal, per part de representants del col·lectiu Pòlvora a la Vespra i la resta d’entitats implicades.

El projecte SOM està integrat per la Junta Comarcal Fallera de l’Horta Sud, la Junta Local Fallera de Torrent, l’Agrupació de Falles de Mislata, l’Agrupació de Falles Túria (Quart de Poblet-Xirivella), la falla Convent de Jerusalem, el col·lectiu Pòlvora a la Vespra, la Fundació Horta Sud i la Mancomunitat de l’Horta Sud. Compta amb la col·laboració oficial de Piroval, Amstel i Levante-EMV.

Tal com ha explicat Miguel Prim, portaveu de Pòlvora a la Vespra, la iniciativa Foc al Barranc consistirà en un tret sincronitzat de bateries pirotècniques, que tindrà lloc el 21 de març de 2025 (un dia abans de la cremà de la falla SOM), a les 21 hores. “Totes les comissions afectades per la DANA disposaran gratuïtament d’aquests artefactes per disparar-los eixe dia, com a homenatge a les víctimes de la catàstrofe”, ha manifestat Prim. L’activitat està organitzada per Pòlvora a la Vespra amb la col·laboració de Piroval i la resta d’organitzacions que integren SOM.

Piroval farà lliurament de les bateries el dia 11 de març a les comissions afectades per la DANA en tres punts que es comunicaran pròximament. Cada una d’aquestes comissions disposarà d’una caixa de 100 trets que portarà un distintiu.

Però a més, Foc al Barranc està obert a altres falles, entitats, col·lectius, institucions o particulars que vulguen sumar-se. Podran adquirir bateries pirotècniques per 20 euros (un preu inferior a l’habitual) i disparar-les el dia i l’hora fixades. Una part de la recaptació serà solidària i anirà a parar als casals afectats per la DANA, a través de la plataforma que ha posat en marxa la Fundació Horta Sud, https://fundaciohortasud.helpbysc.com/agermanemnos.

“En principi hi ha un contingent emmagatzemat de 2.300 caixes que es distribuiran en els diferents punts de venda adscrits a Piroval de l’Horta Sud els dies 20 de març, per la vesprada, i 21 de març, fins a les 20 hores”, ha explicat Miguel Prim, al mateix temps que ha agraït a Piroval la seua col·laboració.

“Foc al Barranc és un homenatge a les víctimes de la DANA. Sabem que aquest tret no canviarà les coses, no retornarà el perdut ni material, ni humà, però serà un reconeixement a totes les persones que ens han deixat”, ha expressat el dirigent faller.