Foguera i rosquetes d’anís en honor a sant Antoni Abat

Connect on Linked in

El diumenge, 9 de febrer, la ciutat celebrarà la benedicció d’animals en la parròquia de Muntanya-Sión

Hui, 17 de gener, se celebra la festivitat de sant Antoni Abat i, per això, els clavaris de la confraria del patró dels animals són els encarregats de dur a terme un programa d’activitats per a honrar al sant. Així, ahir a la nit es va encendre la tradicional foguera, entre els encreuaments del carrer Pare Méndez i Calvari; un acte molt significatiu i arrelat en la localitat, al qual va assistir el acalde Jesús Ros i diversos representants de la corporació municipal. Al mateix temps, el públic va poder degustar una misteleta i “rosquetes d’anís”.

Així mateix, durant el matí de hui, Gerardo Mora, com a representant de la clavaria de sant Antoni Abat, l’alcalde Jesús Ros, i integrants de la corporació municipal han participat en la festa del barri valencià de Sagunt, dedicada al patró dels ramaders i protector dels animals. La celebració ha donat principi en la parròquia de sant Antoni Abat, situada al carrer Sagunt, amb una missa major. Seguidament, s’ha realitzat la benedicció d’animals i una processó que ha comptat amb centenars de persones acompanyades de les seues mascotes, així com la participació dels torrentinos Vicent Mora, amb una galera tirada per tres cavalls, en la qual també anava l’alcalde Jesús Ros acompanyant a la família Mora; i un carruatge tirat per Salvador Almerich, acompanyat pel aldayense Paco Olmos.

Benedicció d’animals a Torrent

L’agenda d’activitats en honor a sant Antoni Abat continuarà amb la Benedicció d’Animals, que enguany tindrà lloc el diumenge, 9 de febrer. Una cita que congrega a un gran nombre de torrentinos i torrentinas, a més de veïns d’altres poblacions, que assisteixen al costat de les seues mascotes perquè siguen beneïdes. Gossos, gats, cavalls o tortugues es reuniran a la porta de la parròquia Muntanya-Sión per a, a continuació, desfilar pel carrer Pare Méndez davant de la figura del sant.