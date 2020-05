Foios activa 1 milió d’euros en obres públiques per impulsar l’economia local

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Foios posa en marxa les inversions municipals que l’Estat d’Alarma havia paralitzat. Algunes corresponen a projectes del 2019 sense executar, els crèdits de les quals s’han transferit a enguany i que es portaran a terme en les pròximes setmanes. En concret, una vorera en la Venda del Sombrerer que resoldrà els problemes de pluges a les cases, la millora i ampliació de la Sala d’Exposicions del Cercle d’Art i uns nous camerinos per a la Casa de la Cultura. I a més, una rampa accessible per a l’amfiteatre de la Plaça Rei en Jaume.



Especialment importants són les inversions previstes en els pressupostos de l’any 2020, que ascendeixen a 950.000 €. Entre les accions, destaquen la substitució de la gespa del camp de futbol, amb 310.000 €, que començarà a juny; la urbanització de l’entorn del Xalet de la Jutera que ascendeix a 250.000 €, que convertirà una zona avui degradada en un espai d’oci per a les famílies, en procés de licitació; o els 100.000 € destinats al concurs d’idees i redacció del projecte del nou Ajuntament, que inclourà la casa contigua adquirida el 2018, també en fase d’elaboració del concurs.



Una altra de les accions interrompudes que ara es reprenen, és l’annexió de la nova zona de gespa a les instal·lacions de la piscina municipal, així com l’eliminació de la torre elèctrica. Cal destacar també la construcció de diverses aules addicionals en els baixos de la Llar de la Música, que satisfarà les necessitats d’una escola de música amb més de 200 alumnes. Entre les inversions també hi ha partides importants destinades a la renovació de parcs infantils i l’asfaltat de carrers, així com 70.000 € per a accions d’estalvi energètic.



Per a l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, “a part de les mesures específiques que l’Ajuntament destinarà en les pròximes setmanes als autònoms i pimes per reactivar els seus negocis, és el moment d’impulsar totes les accions previstes en els pressupostos per contribuir a reactivar l’economia. Amb aquestes inversions també s’ajuda a l’economia local, es dóna feina a treballadors i augmenten les possibilitats per als autònoms i les xicotetes empreses locals”.