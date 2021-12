Foios acull la VIII Edició de la 10K Arco de Foios per la Fibrosi Quística

Connect on Linked in

Tindrà lloc el diumenge 19 de desembre a les 10 hores

Foios acull, un any més, la 10K per la fibrosi quística, una carrera de 10 quilòmetres, 100% benèfica, que discorre pel terme municipal de la localitat. Serà diumenge que ve, 19 de desembre, a partir de les 10 hores i comptarà amb carreres infantils que començaran a les 12 hores.

L’Ajuntament de Foios va realitzar, en la vesprada d’ahir, l’acte de presentació de la huitena edició d’aquesta prova, de caràcter solidària, que organitza el mateix Consistori a través de la Regidoria d’Esport, amb la col·laboració del Club d’Atletisme Gent de Foios i la col·laboració de Tony Gil i de l’Associació de Fibrosos Quística de la Comunitat Valenciana, destinant el complet de la recaptació a la investigació d’aquesta malaltia.

Així, la VIII Edició de la 10K Arc de Foios per la Fibrosi Quística tindrà lloc el diumenge 19 de desembre a les 10 hores, i el recorregut portarà als participants pel nucli de Foios i part del terme municipal. Més tard, a les 12 hores, serà el torn per a les diverses carreres infantils, des dels 4 fins als 15 anys, amb diferents distàncies i recorreguts per a cada franja d’edat.

M. Carmen Cabo, regidora d’Esports, mostrava la seua satisfacció per “tornar a organitzar un esdeveniment com aquest, que porta a moltes persones a Foios per a fer esport per un motiu tan solidari com és la investigació de la fibrosi quística”. La regidora animava als esportistes de la zona a participar per a poder recaptar “el màxim possible per a continuar ajudant a les persones que pateixen aquesta malaltia”.

La presentació va comptar amb la participació d’ARCO i amb els padrins d’Honor de l’edició d’aquest 2021, els atletes Miguel Vázquez i Patxi Irigoyen.

Els interessats a apuntar-se a la prova o col·laborar amb la Fibrosi Quística a través del dorsal 0 poden fer-ho en: https://www.cronorunner.com/inscripcion.php?ref=468-1528

A més, les persones que ho desitgen poden participar en l’organització de la carrera com a personal voluntari inscrivint-se a través d’aquest enllaç: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFeOGXwiJnafGipd6eZIX0gVHqhp5rlSIdWIFgvmj2BhokZg/viewform?fbclid=IwAR1Fl211qAEbzH_fxSBjZJ2E1PZaGPAFOm46XqNXnqCgYcn5bxDVpvOsb0U