Foios adquireix dotze filtres purificadors d’aire HEPA-COVID

Aquests filtres purificadors s’instal·laran en diferents espais culturals del municipi

L’Ajuntament de Foios continua treballant en la lluita contra el coronavirus. Així, des de l’àrea de Cultura, s’han adquirit un total de dotze filtres purificadors d’aire del tipus HEPA-COVID, que s’instal·laran en diferents espais culturals del municipi amb l’objectiu de crear espais més protegits.



“Amb aquests filtres, s’aconsegueix millorar notablement la qualitat de l’aire dels espais tancats, però també en aquells que no tenen una bona ventilació”, explica el regidor de Cultura, Juan José Civera. “Amb aquesta inversió, continuem sumant eines que ens permeten garantir espais segurs i lliures de Covid”.



D’aquesta manera, s’han triat aquells espais amb una major afluència de gent per a la instal·lació d’aquests dotze filtres purificadors d’aire. Així, els llocs que comptaran amb els filtres HEPA són: l’Escola d’Adults, el Centre Social – tant a la biblioteca, com a l’aula polivalent –, l’aula polivalent de la Casa de la Cultura, la Llar de la Música i el Jutjat de pau.



Els filtres HEPA eliminen més del 99,9% dels aerosols i, per tant, qualsevol tipus de virus que poguera ser present en l’aire. Per això, compten amb un ventilador que extrau l’aire a través del filtre per a, a continuació, expulsar-lo net, aconseguint una completa renovació de l’aire en l’espai on està instal·lat.