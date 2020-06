Foios adquireix una furgoneta 100% elèctrica per a la brigada d’obres

Print This Post

La compra ha estat subvencionada per la Diputació amb 17.000 euros

Se suma als dos vehicles de baixes emissions que ja té la Policia Local

L’Ajuntament de Foios ha rebut l’entrega de la nova furgoneta 100% elèctrica destinada a la brigada d’obres i serveis. L’adquisició s’ha fet per licitació i l’import total de la compra de la furgoneta ha quedat al voltant dels 30.000 euros, 17.000 dels quals han sigut coberts gràcies a una subvenció que s’ha rebut de part de la Diputació de València.



Aquesta adquisició se suma a les fetes anteriorment, dins del compromís de l’Ajuntament de Foios per aconseguir una reducció de la petjada de carboni. Amb la furgoneta de la brigada, ja són tres els vehicles de baixes o nul·les emissions, un híbrid (elèctric/gasolina) i un altre també 100% elèctric de la Policia Local, a part d’una fendwich elèctrica recentment adquirida. També s’ha instal·lat un punt de càrrega doble per a vehicles elèctrics, d´ús completament públic i gratuït, junt amb el retén de la Policia Local.



Tant la renovació de la flota de vehicles per altres de baixes o nul·les emissions, com la posada en marxa d’altres accions, com ara una auditoria lumínica i la substitució progressiva de l’enllumenat públic a tecnologia LED o la instal·lació de dispositius de control de consum als quadres elèctrics, s’emmarquen dins de l’auditoria economicoenergètica portada a terme en el 2018 entre Foios, Albalat i Bonrepòs i Mirambell, i es correspon amb l’estratègia Viuho ideada conjuntament amb Albalat dels Sorells i Meliana.



En aquest sentit, Sergi Ruiz, alcalde de Foios, ha destacat que “amb aquestes col·laboracions entre pobles i la posada en marxa d’aquestes accions, servim d’exemple a la ciutadania davant del repte mediambiental, avancem en el camí de les polítiques sostenibles, en la reducció de les emissions de CO2 i la disminució de la factura energètica”.