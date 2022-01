Foios, Albalat dels Sorells i Meliana presenten al·legacions a l’AVE

Els tres ajuntaments de l’Horta Nord, Meliana, Foios i Albalat dels Sorells que, ja en la legisltatura anterior, van elaborar un document estratègic de desenvolupament urbà, sostenible i integrat (EDUSI) i que tenen una col·laboració habitual des d’aleshores en diversos temes, han presentat un mateix cos d’al·legacions a l’estudi d’alternatives al traçat ferroviari de l’alta velocitat València-Castelló que suposa un impacte considerable als seus termes municipals.

Per a Nicolau Claramunt, alcalde d’Albalat dels Sorells: “Hem estat dècades lluitant per protegir l’horta i finalment ho vam aconseguir al 2018 amb la llei i el pla d’acció territorial de l’horta. I ho hem estat fent perquè vivim en un territori de gran valor agrícola i paisatgístic quasi únic al món, amb una tradició, una cultura i un patrimoni mil·lenaris, tal com han reconegut les Nacions Unides amb la declaració de l’Horta de València com a Sistema Important de Patrimoni Agrícola Mundial per part de la FAO. Per això no podem permetre que una nova infraestructura arrase amb centenars de milers de metres quadrats de terra productiva i protegida”. Precisament quest valor de l’horta centrava l’EDUSI dels tres ajuntaments que, a més, van anomenar ViuHo, Viu l’horta.

En aquest sentit, l’alcalde de Meliana, Josep Riera, recorda: “Des del primer moment, ja fa vint anys, els ajuntaments de l’Horta Nord ens vam implicar per tal de proposar un traçat alternatiu que permetera salvar l’horta protegida i no desestructurar el territori i els termes municipals. I continuem sense entendre per què el Ministeri no l’estudia amb la mateixa profunditat i detall que la resta d’alternatives que proposa”. Aquesta proposta, coordinada per l’enginyer de Camins i professor d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de València, Josep Lluís Miralles, és la que connectaria amb un túnel passant l’estació del centre de València amb l’aeroport de Manises i que, després, transcorreria en superfície paral·lela al by-pass (A-7) fins a Sagunt. Respecte de les alternatives que ara presenta el Ministeri amb el nou estudi, l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, manifesta: “sent coherents amb la protecció de l’horta, les que transcorren més pròximes al litoral, tal com les han plantejades, més o menys seguint el traçat de les vies actuals i en superfície, no s’haurien de plantejar i, molt menys, executar pel devastador impacte sobre uns terrenys de màxima protecció per la qualitat agrològica i pel valor paisatgístic i patrimonial. I les plantejadades més a l’interior haurien de prolongar el túnel per a salvar la séquia de Montcada i el nucli de la Venta del Sombrerer al terme de Foios, més enllà de l’àmbit de protecció”. En aquest cas, suposaria allargar el túnel al voltant d’1,5 quilòmetres. Cal recordar que els termes municipals de Foios i Albalat dels Sorells es veuen afectats per totes les alternatives, mentre que el de Meliana es veu afectat per les alternatives que transcorren més pròximes al litoral.