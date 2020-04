Foios anima el confinament amb iniciatives de dinamització social

Connect on Linked in

Busquen activar i recolzar al veïnat a través d’activitats per a tothom

Utilitzen les xarxes socials com a ferramenta de comunicació

Des de l’inici del confinament, des de diverses àrees de l’Ajuntament de Foios, s’han estat portant a terme diferents iniciatives per a fer més fàcil la situació per als foiers i foieres. Estes iniciatives s’han focalitzat en tres gèneres principalment: la música, el dibuix i la cuina.



Des de la regidoria de Festes i Falles s’ha proposat compartir un fil musical local utilitzant la infraestructura del ban àudio. A través del telèfon 673 691 687, les veïnes i veïns poden proposar les cançons que els agradaria escoltar, i cada dia sonen a les 10.00 -dedicat especialment a temes infantils- i a les 19.55 hores, per fer més amena la situació de confinament.



Foios Anima’t



Foios Dibuixa



L’àrea d’Educació va preparar un concurs de pintura i dibuix centrat en el què cadascú veu des de la seua finestra. Fins al 26 d’abril, el veïnat pot mostrar les seues obres en les xarxes socials a través del ‘hashtag’ #DibuixaFoios. S’ha buscat així mostrar, per una part, la capacitat creativa i artística del poble i, per altra, la visió que cadascú té des de la seua finestra, donant punts de vista variats dels diferents carrers de Foios.



Per a animar a la participació, entre totes les persones que facen pública la seva il·lustració, se sortejaran cinc lots de llibres.



Foios Aniversaris



Centrat en els més menuts de cada casa, la regidoria d’Educació ha impulsat, amb la col·laboració de l’Escola de Teatre (Foios Escola de Teatre), una felicitació electrònica per a tots aquells menors de 12 anys que complisquen anys durant el confinament. Tant si ho han fet des que va començar la situació (des del 14 de març), o van a fer-ho fins que acabe, només s’ha de enviar un correu a educacio@foios.es amb el nom, els anys que compleix i la data.



Foios BenCuit



Des de la regidoria de Cultura s’ha adaptat el conegut Ben Cuit al confinament, convertint a autèntics xefs a tots els veïns i veïnes. Si bé la situació ha portat a molts a treure la seua variant més culinària, des de l’àrea s’ha volgut animar a compartir amb tots els seus plats. El procés és similar al de Foios Dibuixa, a través de les xarxes socials, els participants poden compartir una fotografia dels seus plats amb el ‘hashtag’ #FoiosBenCuit fins al 26 d’abril, i entre tots els participants se sortejaran cinc lots de llibre de cuina.



Recursos Educatius



Des de la regidoria d’Educació també s’ha compartit una sèrie de recursos per a fer més amena i educativa la situació. Concentrats en un document que s’ha compartit a través de la web i xarxes socials municipals, es poden trobar conta contes, còmics, contes, llibres, visites virtuals a museus i altres activitats com treballs manuals per a fer en família, jocs de taula, karaoke o receptes de cuina per a fer amb els més menuts.



Juan José Civera, regidor d’Educació i Cultura, ha assenyalat que “l’objectiu d’aquestes accions és recolzar al veïnat en el confinament, generant una retroalimentació amb l’Ajuntament, que és l’administració que tenen més pròxima, però també amb la resta de veïns i veïnes, i utilitzant les xarxes socials com a ferramenta”. Cadascuna de les iniciatives “té un component creatiu, cultural, d’oci, educatiu… dirigit a entretenir-se alhora que fer alguna cosa constructiva i que compartim amb la resta de foiers i foieres” ha conclòs Civera.