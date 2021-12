Foios aprova els pressupostos més alts de la història amb el repte de captar subvencions

Print This Post

El ple ha aprovat uns pressupostos que ascendeixen a 8,5 milions, i destinen més de tres milions a inversions

L’Ajuntament de Foios ha aprovat els pressupostos municipals més alts de la història per a 2022. Amb els vots a favor dels socis de govern – Compromís i PSOE – i d’Unides Podem, que dona suport programàtic, el ple aprovava dimarts els comptes municipals per a l’any vinent que ascendeixen a 8,5 milions d’euros. El Partit Popular emetia el seu vot en contra, mentre que Más Foios votava dividit, amb una abstenció i un vot en contra.

Com ha assenyalat l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, “es tracta d’uns pressuposts molt ambiciosos, que aposten per una estratègia de captació de subvencions provinents dels fons europeus que s’han anunciat”.

En concret, la partida d’inversions ascendeix a 3.250.000 euros, entre les quals hi ha 1.200.000 € per a completar la inversió del nou Ajuntament, que puja a 1.750.000 €, les obres del qual començaran enguany. La segona inversió més important és l’adquisició d’una de les cases dels Artillers, que s’emporta una partida de 800.000 €. La intenció del govern és patrimonialitzar l’ajuntament amb l’adquisició d’un dels elements més importants de l’arquitectura modernista de Foios, que a més compta amb un gran pati de 900 m² que ofereix moltes possibilitats.

Per import, la tercera de les inversions és la construcció d’una coberta d’entre 1.500 i 2.000 m² al pàrquing del sector Sud, que servirà per a acollir actes festius, culturals i esportius, sobre la qual també hi haurà una gran instal·lació solar que s’integrarà en la Comunitat Energètica Local. El pressupost d’inversions es completa amb accions de diferent abast al poliesportiu, a les àrees industrials, a la ronda de circumval·lació, a augmentar les cobertes solars als edificis municipals, a completar la substitució a LED de tot l’enllumenat públic, asfaltat de carrers, renovació de parcs infantils i tot un seguit d’inversions menors.

La captació de Fons de Recuperació també centra una de les partides més importants del capítol 2 de despesa corrent, 105.000 €, que segons l’alcalde, Sergi Ruiz, “van destinats a la redacció d’estudis i projectes, fixant-nos sobretot en la modernització del poliesportiu i d’altres instal·lacions municipals, la peatonalització de carrers i en les possibilitats d’un nou edifici que servisca per a dinamitzar l’associacionisme de Foios, en l’espai de 400 m² de planta que hi ha a la Cooperativa”.

Per a l’alcalde, Sergi Ruiz, “els pressuposts del 2022 són uns pressuposts molt ambiciosos, adaptats a les necessitats de Foios, amb unes inversions sense precedents, que porten a terme infraestructures imprescindibles i injecten diners en l’economia local i ajuden a impulsar-la. A més, van en la línia d’aprofitar el volum d’ajudes econòmiques que ha acordat la Unió Europea per a superar els efectes de la pandèmia.”

El regidor d’Hisenda, Marc Jiménez, ha destacat que “són uns pressuposts realistes, que es beneficien del gran esforç en la reducció del deute que ha fet el govern des del 2015. Només l’actual govern ha sigut capaç d’aprovar 7 pressuposts consecutius, la qual cosa no s’havia produït mai a Foios, ni en temps de majories absolutes, i això sense augmentar impostos, destinant recursos a qui més ho necessita, implicant Generalitat i Diputació en el creixement del municipi, ajudant a la revitalització de l’activitat econòmica i planificant amb responsabilitat les inversions”.