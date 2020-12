Foios aprova els pressuposts de 2021 i destina 1.532.000 euros a inversions

S’inclouen partides per a ajudar en els efectes de la pandèmia

La primera fase del nou ajuntament és una de les inversions més importants

L’Ajuntament de Foios ha aprovat els pressuposts més alts de la seua història, amb 6.805.000 €, amb els 8 vots del govern (Compromís i PSOE) i el del regidor de Podem Foios, que recolza programàticament al govern. El Partit Popular, amb 2 regidors, ha votat en contra, mentre que dels dos regidors de Más Foios, un excusà la seua absència al plenari i l’altre abandonà la sessió abans de la votació.



Els pressuposts del 2021 destinen més diners a la creació de places, amb un tècnic jurídic d’urbanisme, un administratiu i un agent de policia local més, i a la contractació temporal de personal, com ara la pròrroga dels eventuals que executen l’eliminació de barreres arquitectòniques, o la contractació d’auxiliars per a l’ampliació del Servei d’Ajuda Domiciliària durant els mesos d’estiu, i reflecteixen també l’últim terç d’augment salarial pactat amb la Delegació de Govern en la modificació de la Relació de Llocs de Treball.



També hi ha un augment significatiu del capítol 2, amb prop de 200.000 € més destinats a la millora dels contractes de neteja viària, d’edificis públics i jardineria, recentment licitats.



El govern municipal ha inclòs també dues partides amb 100.000 € i 10.000 € a ajudes a negocis i llauradors, respectivament, per a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia, la convocatòria de les quals està a punt d’eixir.



Tanmateix, l’aspecte més rellevant del pressupost del 2021 és el mes de milió i mig d’euros que es destinen a inversions, en concret, 1.532.291,99 €, dels quals 618.000 corresponen al SOM de la Diputació de València. El govern ha apostat per incrementar el ritme inversor per al 2021 amb una relació de 30 actuacions, on hi ha, entre d’altres, la primera fase del nou ajuntament, amb 491.000 €, la continuació de la Ronda de Circumval·lació en Regne de València i la connexió amb la CV300 i el nou traçat del Camí de la Creu, amb 360.000 € en total, actuacions en la Casa de la Cultura i l’Escorxador per millorar les cobertes i l’eficiència energètica, habilitant nous espais per a l’activitat municipal, així com diverses actuacions en els espais públics, com ara l’asfaltat de carrers, la millora de parcs infantils o 2 instal·lacions fotovoltaiques al col·legi Rei en Jaume i al poliesportiu. Una bona part de les inversions estan dissenyades per aconseguir un finançament addicional amb la qual cosa l’import de cada actuació pot incrementar-se substancialment si finalment acaba arribant una subvenció que la complemente.



Per a l’alcalde, Sergi Ruiz, “els pressuposts del 2021 són uns pressuposts molt ambiciosos, però adaptats a les necessitats de Foios, amb unes inversions sense precedents, que porten a terme infraestructures imprescindibles i injecten diners en l’economia local i ajuden a impulsar-la. A més van en la línia d’aprofitar el volum d’ajudes econòmiques que ha acordat la Unió Europea per a superar els efectes de la pandèmia.”



El regidor d’Hisenda, Marc Jiménez, ha destacat que “són uns pressuposts equilibrats i realistes, que es beneficien del gran esforç en la reducció del deute que ha fet el govern des del 2015. Només l’actual govern ha sigut capaç d’aprovar 6 pressuposts consecutius, la qual cosa no s’havia produït mai a Foios, ni en temps de majories absolutes”.