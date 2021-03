Foios aprova les ajudes del Pla Resistir per valor de 141.761 €

Print This Post

En els pròxims dies s’obrirà el termini per a la recollida de sol·licituds

Aquestes ajudes estan dirigides a microempreses i persones autònomes dels sectors més afectats per la pandèmia

L’Ajuntament de Foios ha aprovat, en Ple, les ajudes parèntesi del Pla Resistir per un import total de 141.761 €, dels quals 21.264,15 € són d’aportació municipal – el 15% –. La resta de la inversió prové de la Generalitat Valenciana (62,5%) i la Diputació de València (22,5%).

Aquestes ajudes directes, que aniran destinades a cobrir les despeses corrents pròpies de l’activitat empresarial, podran sol·licitar-les les microempreses de fins a 10 persones treballadores, així com les persones autònomes dels sectors més afectats per les restriccions derivades de la pandèmia, com l’hostaleria i la restauració, el sector cultural o el del turisme.

Així, cada persona o microempresa sol·licitant rebrà un fix de 2.000 euros, que s’anirà complementant amb 200 euros per cada treballador o treballadora fins a un màxim de 10. En els pròxims dies, es publicarà el termini per a presentar les sol·licituds de les ajudes del Pla Resistir.

Per al regidor de Comerç Juanjo Civera, “aquestes ajudes destaquen per ser les primeres d’aquesta índole que comprometen a totes les administracions valencianes, amb l’esperit de poder arribar a la gran majoria de persones autònomes i micropimes greument afectades per les mesures de control de la pandèmia”.

D’aquesta manera, afig Civera, “des de l’Ajuntament farem tot el possible per accelerar la resolució i concessió de les ajudes a les persones interessades”, i ha recordat que “les ajudes del Pla Resistir són compatibles amb unes altres”.