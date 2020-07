Foios aprova les bases de les ajudes a autònoms, comerços, professionals i pimes afectats per la Covid-19

Connect on Linked in

La partida compta amb 100.000 euros per donar suport a la reactivació econòmica del teixit empresarial municipal

L’Ajuntament de Foios ha aprovat les bases de les anunciades ajudes per als autònoms, comerços, professionals i pimes de la localitat que es van veure afectats per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. En total, una partida de 100.000 euros provinents de l’apartat de subvencions al comerç per a mesures enfront de la Covid-19 del pressupost general.



Aquestes ajudes es divideixen en dues opcions: projectes de reactivació i cobertura de despeses ordinàries. La primera d’elles anirà destinada a l’adaptació a les noves exigències sanitàries i higièniques, així com a desenvolupar noves estratègies comercials com el comerç electrònic, nous serveis o campanyes de màrqueting. La segona opció finança les despeses generades en el lloguer, subministraments (aigua, llum, telecomunicacions…), assessoria, gestoria, tributs municipals o assegurança referits als mesos de març a agost de 2020.



Les quanties i màxims de les ajudes variaran depenent de les circumstàncies que haja patit l’establiment, sent més àmplies per als qui s’ha vist obligats a suspendre la seua activitat a conseqüència de les mesures adoptades durant l’estat d’alarma.



Juan José Civera, regidor de comerç, ha assenyalat que «amb la posada a disposició d’aquests 100.000 euros en ajudes, volem donar suport a les necessitats que els han sorgit en aquests temps als comerços i pimes de Foios, ja que com Ajuntament, hem d’oferir les ferramentes de les quals disposem per a impulsar de nou l’economia local». La finalitat d’aquestes ajudes, ha puntualitzat Civera, és «atorgar liquidat a les empreses i ajudar a reactivar l’economia, per això les sumem a les diverses accions de promoció i dinamització del comerç local que hem engegat des de la Regidoria de Comerç en els darrers mesos».



Per finalitzar, el regidor ha volgut destacar que «aquestes ajudes municipals són compatibles amb altres subvencions que tinguen la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració, pública o privada, tant estatal, de la Unió Europea com d’organismes internacionals».



Tota la informació sobre la convocatòria a les ajudes, així com els terminis i requisits, estaran disponibles al web www.foios.es i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.