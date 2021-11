Foios celebra el Dia Internacional de la Ciutat Educadora

Print This Post

La lectura del manifest “Som un poble que no deixem ningú enrere” i la representació d’una obra de teatre reuneix l’alumnat de Primària de la localitat per a commemorar aquesta jornada reivindicativa

Foios ha celebrat, un any més, el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Va ser el passat divendres 26 de novembre quan l’alumnat de Primària dels dos col·legis de la localitat, el CEIP Rei en Jaume i el CEIP Mare de Déu del Patrocini, es va reunir al Parc Rei en Jaume per a participar dels actes programats per la Regidoria d’Educació.

Des de 2016 Foios està adherit a l’associació de Ciutats Educadores i, des d’aquest moment, l’Ajuntament ha organitzat una sèrie d’accions per a commemorar aquesta data i posar en valor l’aspecte educatiu del municipi.

Així, l’any 2017 es va realitzar una xicoteta fira educativa i cultural, en el 2018 es va celebrar un merescut homenatge als mestres i mestres jubilades, mentre que en 2019 més de 600 alumnes es van reunir al Parc Rei en Jaume per a gaudir d’una obra de teatre. L’any 2020 no es va realitzar cap acció presencial, a causa de la pandèmia, però sí que es va voler continuar commemorant aquesta data amb la lectura d’un manifest al pati de tots dos centres educatius.

Enguany s’ha représ la celebració d’aquesta jornada reivindicativa amb la lectura del manifest “Som un poble que no deixem ningú enrere”, acte que es va completar amb la representació de l’obra de teatre “L’Engranatge” de la companyia la Finestra Nou Circ.

Juan José Civera, regidor d’Educació, destaca que la celebració d’aquest dia serveix per a reivindicar “que cada xiquet i xiqueta té les seues capacitats i que entre totes i tots hem de se