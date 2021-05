Foios cerca monitors/es per a l’Escola d’Estiu

Connect on Linked in

Les persones interessades podran enviar el seu currículum del 17 al 21 de maig

Un any més, l’Ajuntament de Foios comença a preparar la reobertura de l’Escola d’Estiu. Per això, s’ha obert una convocatòria d’ocupació per a la contractació de monitors o monitores, que podran entregar el seu currículum del 17 al 21 de maig a través del correu electrònic educadora@foios.es.

Per a formar part del procés de selecció, les persones interessades hauran de complir, almenys, un dels següents requisits: tindre la titulació de tècnic en activitats socioculturals, monitor d’activitats de temps lliure, tècnic en integració social o titulacions en matèria d’educació, psicologia o treball social, així com en matèria d’activitats físiques i esportives. A més, se sol·licita un nivell d’anglés de mitjà (B2) a alt (C2).

Com ha assenyalat la regidora de Serveis Socials de qui depén l’Escola d’Estiu, Mari Carmen Cabo, “malgrat la pandèmia, sempre hem apostat per mantenir oberta l’Escola d’Estiu, ja que no només contribueix a la millora de la conciliació laboral, sinó que és un servei essencial per a fomentar la sociabilització entre l’alumnat. Per descomptat, sempre comptant amb totes les mesures de seguretat i higiene per a prevenir la Covid-19”.

Per a més informació sobre la contractació de personal, es pot contactar amb el departament de Serveis Socials telefonant al 961 480 028 o 678 679 815.