Foios commemora 40 anys d’ajuntaments democràtics

Es va rendir homenatge a tots els regidors, regidores, alcaldessa i alcaldes

L’acte va tindre lloc dissabte 18 a la Llar de la Música

En la vesprada del passat dissabte, 18 de gener, la Regidoria de Memòria Democràtica va organitzar un acte dedicat a commemorar els 40 anys d’ajuntaments democràtics. Des de les 19.00 hores, i a la Llar de la Música de Foios, es va rendir homenatge a tots els regidors i regidores, així com alcaldes i l’alcaldessa que han passat per totes les legislatures municipals d’aquests 40 anys de democràcia.



L’acte va començar amb la interpretació de diverses peces musicals a càrrec del grup Tetracorde de la CAM Santa Cecília de Foios. Posteriorment, Juan José Civera, regidor de Memòria i Qualitat Democràtica, va ser l’encarregat d’obrir i conduir l’acte. Es va projectar una sèrie d’imatges històriques dels últims quaranta anys de l’Ajuntament i la seua gent, i en acabar, va ser el torn de retre homenatge als polítics. Des de la primera legislatura fins a l’actual, van ser nomenats un per un totes les persones que han passat per les distintes corporacions municipals, i van pujar fins a l’escenari per a rebre un merescut detall de l’Ajuntament.



En acabar l’homenatge i els parlaments dels alcaldes de les distintes legislatures, va ser el torn de la foto de família amb tots els guardonats i, posteriorment, es va tancar l’acte gaudint tots els presents amb un vi d’honor.



Juan José Civera, regidor de Memòria i Qualitat Democràtica, va destacar “la tasca desinteressada i moltes voltes no agraïda que tant al govern com a l’oposició han exercit durant aquests 40 anys de democràcia” tots els que van ser homenatjats en l’acte. També va voler remarcar l'”haver treballat de manera altruista per l’interés general, invertint les seues hores i dies en millorar el poble de Foios aplicant les polítiques que en cada moment van ser més adients”. Per a finalitzar, Civera també va tindre un record per “als treballadors i treballadores de l’ajuntament, que ha dedicat moltes energies per poder convertir aquest acte en una realitat”.