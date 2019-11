Foios commemora la història recent amb les II Jornades de Memòria Democràtic

Connect on Linked in

Han tingut lloc els passats dies 13, 14 i 15 de novembre

S’ha buscat recordar la història des d’un vessant educativa i constructiva

La passada setmana, Foios ha celebrat les seues segones Jornades de Memòria Democràtica, tres dies en què els veïns i veïnes han tingut l’oportunitat de gaudir d’una sèrie d’activitats centrades a recordar la història des d’un vessant educativa i constructiva.



La programació es va iniciar el dimecres 13 a la Sala d’Actes amb la xerrada del Diputat Provincial de Memòria Democràtica, Ramiro Rivera. En ella, Rivera va explicar els treballs que s’estan portant a terme des d’aquesta àrea de la Diputació per a recordar el que va passar i com va passar, però també treure de l’oblit a tots aquells ciutadans que van patir la repressió del règim dictatorial per oposar-se a ell.



Dijous van continuar les Jornades amb la projecció del documental ‘Els Subversius’ a la Sala d’Actes, reportatge en què es va conéixer la història del que va ser Director de Drets Humans de l’ONU, Theo van Boven, qui va posar el focus sobre els països que practicaven tortures ideològiques en la dècada dels 70.



La programació es va concloure el divendres 15 a la Casa de la Cultura amb la representació de l’obra de teatre ‘Història d’una mestra’, en la que es va fer un xicotet recorregut per l’ensenyament públic des dels anys 20, durant la II República, fins a l’esclat del Colp d’Estat.



Juan José Civera, regidor de Memòria i Qualitat Democràtica, àrea des de la qual s’han impulsat les Jornades, ha assenyalat “la importància que té des de la regidoria portar a terme jornades com aquestes per a posar de manifest la importància de mantenir vius els esperits de veritat, justícia i reparació”. Amb aquestes activitats, “els veïns i veïnes han tingut l’oportunitat de conéixer millor, per una part les tasques que es fan per no oblidar des dels ens públics valencians, i per altra part, històries d’aquells que van ser importants en la lluita contra la repressió”, ha conclòs Civera.