Foios contractarà sis peons agraris per als mesos d’estiu

Connect on Linked in

Aquesta contractació s’emmarca dins del Programa de Renda Garantida del SEPE per a pal·liar l’atur rural

L’Ajuntament de Foios contractarà sis peons agrícoles durant els mesos de juliol, agost i setembre, dins del Programa de Renda Garantida del Servei Estatal de Treball (SEPE) per a pal·liar la desocupació rural. Enguany, el programa està dotat amb un import de 26.669 €, la qual cosa suposa un increment de més de 3.000 € respecte a l’any passat.

Les persones contractades s’integraran en la plantilla de la Brigada Municipal, encarregant-se de la neteja i condicionament de camins rurals i séquies de titularitat municipal, així com del desbrossament i escura de les zones perimetrals de Foios.

En paraules de l’alcalde Sergi Ruiz, “els ajuntaments no tenim les competències directes en matèria d’ocupació. Per això, subvencions com la que hem rebut del SEPE per a la contractació de personal agrari són sempre una bona notícia, ja que suposarà que un mínim de sis persones puguen treballar en accions de manteniment de camins agrícoles i altres funcions relacionades durant tres mesos”.

Les persones interessades a participar en el procés de selecció hauran d’acreditar experiència laboral en el règim agrari, d’almenys, tres mesos en l’últim any. La documentació acreditativa (certificat d’empresa o vida laboral) haurà de presentar-se en l’oficina d’ADL, situada en l’antic escorxador, en horari de 9.00 a 14.00 h.