Foios converteix en zona de vianants l’entorn del col·legi Mare de Déu del Patrocini

Des d’aquest dilluns, ja no es pot circular per l’últim tram del carrer Forn Vell

L’Ajuntament de Foios continua apostant per la pacificació del trànsit, amb l’objectiu de crear espais segurs i fomentar una mobilitat més sostenible. Així, des d’aquest dilluns, i coincidint amb la tornada a l’escola, ja no es pot circular entre el col·legi Mare de Déu del Patrocini i el parc de la Llar de la Música. La finalitat d’aquesta actuació de conversió en zona de vianants és la de generar entorns més segurs per a les famílies, a més d’ampliar la zona de joc.

Com ha explicat l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, “la necessitat de pacificar el trànsit, evitar situacions de perill en l’accés al col·legi i a la Llar de la Música, així com fer més segur el parc, és una vella reclamació de la comunitat educativa. Per aquest motiu, fa uns mesos ja es va convertir l’avinguda del Nord en una via d’un únic sentit i quedava rematar-la amb aquesta actuació”.

L’actuació ha consistit en retirar els pilons existents, tancar l’accés amb jardineres i senyalitzar adequadament, perquè l’últim tram del carrer Forn Vell, des de l’encreuament de l’avinguda Nord fins al parc de la Llar de la Música, no tinga trànsit rodat, permetent l’entrada al veïnat i garatges.

Es tracta d’una actuació provisional mentre s’estudien fórmules urbanístiques definitives per a la conversió en zona de vianants de tot l’entorn del col·legi i la Llar de la Música, aprofitant la construcció del nou CEIP Mare de Déu del Patrocini prevista per als pròxims mesos.

El regidor d’Educació, Juanjo Civera, ha valorat positivament aquesta intervenció “ja que a més d’augmentar la seguretat en un entorn molt transitat per població escolar, en sintonia amb el projecte de camins escolars segurs, recuperem i aprofitem més espai públic per a les persones i les famílies”.