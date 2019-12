Foios es converteix en ‘Ciutat Educadora’

La tercera edició de les jornades han tingut lloc del 28 de novembre a l’1 de desembre

La programació s’ha centrat en la lectura, el teatre i la diversitat

Per tercer any, Foios ha celebrat les Jornades ‘Foios Ciutat Educadora’, uns dies en què s’ha fomentat l’educació a través de la lectura, el teatre i la celebració de la diversitat.



La programació va començar dijous 28 amb la presentació del projecte ‘Llibre vola lliure’, amb el que tots els parcs de la localitat tindran una bustia per a compartir llibres i fomentar, així, la lectura entre tots els veïns. Divendres va ser el torn del teatre, al parc Rei en Jaume, on els alumnes dels col·legis van poder gaudir de l’obra “Royal Circ”. I en acabar la representació es va llegir el manifest del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.



Les activitats van finalitzar diumenge 1 de desembre, amb la celebració de la Jornada per la Diversitat Funcional. Al pati del col·legi Rei en Jaume, durant el matí, es va poder gaudir d’una xerrada i una partida de boccia, musicoteràpia a càrrec de l’Associació Música per a l’Autisme, el taller ‘Tapet inclusiu’, un mural divers i inclusiu, i un endevina amb dactilològic i contes adaptats.



Juan José Civera, regidor d’Educació, ha posat l’accent en aquest últim dia de les jornades, ja que “ha servit per a donar a conéixer i reivindicar que cadascú té les seues capacitats i que entre totes i totes hem de ser capaços de fer un món on tots i totes tinguem cabuda, on cap de nosaltres quede endarrerit per les seues condicions”. Civera també ha volgut agrair a totes les associacions que han fot possible celebrar aquestes jornades un any més “i en especial a Eva Mir, de Capritxets Fets a Mà, per ser l’alma màter d’aquest projecte que, com iniciativa particular, ens arrossega a unes quantes i a uns quants a treballar per a visibilitzar la diversitat funcional”.