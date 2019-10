Foios es converteix en Territori Gamer

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La primera edició del Torneig de Videojocs Saludables serà el 18 i 19 d’octubre

Compagina partides amb activitats físiques, tallers i xerrades

El món dels videojocs es cita a Foios per al 1r Torneig de Videojocs Saludables “Territori Gamer”, un cap de setmana dedicat a jugar d’una forma responsable, compaginant el temps dedicat a les partides amb activitats físiques a l’aire lliure i tallers d’ajuda i addicció. Tindrà lloc el divendres 18 i dissabte 19 d’octubre al saló d’actes de l’Ajuntament i es competirà en els jocs Fifa, Fortnite, Brawl Stars, Clash Royale i Apex Legends, junt amb les xerrades de prevenció d’addiccions a videojocs i gestió d’estudi-oci.

Paco Serrano, regidor de joventut, àrea des de la qual s’ha impulsat aquesta iniciativa, ha assenyalat “la importància que els videojocs tenen per a majoria d’adolescents, ja que representen una de les formes d’entreteniment més populars”. Degut a això, a través d’aquest torneig, s’afronta el problema d’addicció que molts joves acaben sofrint. Per aquest motiu “en Territori Gamer es busca reduir les hores davant de la pantalla compaginant-ho amb tallers o activitats físiques que els participants hauran de superar si volen continuar vius en la competició”.

L’objectiu del Torneig de Videojocs Saludables no és que es deixe de jugar als videojocs, és que es faça d’una manera responsable i organitzada. Així al llarg dels dos dies s’ajudarà als adolescents a establir els temps de joc, estudi i esport; però també es treballarà la cooperació, la lògica i l’enginy, així com oferir oci educatiu i oci electrònic no només als adolescents, sinó a tota la població.

Serrano ha afegit que “l’activitat s’ha portat a terme com a resposta a una demanda juvenil plasmada en l’enquesta de joventut que es va fer a l’estiu, en la que els adolescents van posar de manifest la possibilitat d’organitzar tornejos de videojocs”. D’aquesta forma, combinant les partides amb xerrades a càrrec de la UPCCA, “es consciencia de la importància de combinar les activitats a l’aire lliure, l’estudi i l’oci digital d’una forma responsable”, ha finalitzat el regidor.