Foios es converteix en un municipi lliure de vestigis franquistes

El ple aprova la proposta ciutadana de canviar el nom del carrer Màrtirs per el de l’Oest

El municipi de Foios s’ha convertit en una localitat lliure de vestigis franquistes després d’aprovar-se al ple municipal el canvi de nom del carrer Màrtirs. Aquesta via passarà a anomenar-se carrer de l’Oest, nom que rebia abans de l’últim canvi, sent la proposta ciutadana amb major suport i que era ratificada per l’equip de govern en l’última sessió plenària.

Amb aquest canvi Foios completa els treballs d’eliminar tots aquells elements vinculats amb la dictadura franquista. I és que des de 2018 l’Ajuntament ha treballat en aquest sentit, acollint-se a les lleis de Memòria Històrica estatal i valenciana, eliminant plaques amb el jou i les fletxes en multitud d’edificis del municipi o la placa amb l’expressió “XXV anys de pau” instal·lada en la façana d’un habitatge en 1964.

Ara, aquest procés es completa amb el canvi de nom del carrer Màrtirs ratificat en el ple amb els vots a favor del PSPV-PSOE i Compromís i els vots en contra dels regidors del PP i d’un edil de +Foios, l’abstenció d’un altre edil de +Foios i la no participació del regidor d’Unides Podem per absència en la sessió. El nom de carrer de l’Oest ha obtingut un suport del 53,6% dels veïns de la zona, enfront del 33,3% del proposat carrer del Barri i el 13,1% del proposat carrer Séquia de la Fila.

Juan José Civera, regidor de Memòria Democràtica, s’ha mostrat satisfet “per acabar amb aquesta anomalia que tenia el municipi mantenint el nom del carrer Màrtirs. Havíem de modificar el nom per a complir la llei, tal com hem fet en els últims anys retirant els diferents elements franquistes”.

Per part seua, l’alcalde Sergi Ruiz, ha incidit en el treball que porta realitzant el govern local en aquest sentit, “complint amb la memòria històrica i traient dels nostres carrers els vestigis que recordaven a l’època més fosca de la nostra història recent”.