Foios es prepara per a celebrar les seues Festes Patronals amb totes les mesures de seguretat

Connect on Linked in

Del 12 al 18 d’agost, la pólvora, el teatre i la música inundaran Foios

Complint amb totes les mesures sanitàries, l’Ajuntament de Foios, des de la Regidoria de Festes i Falles, la Comissió de Festes del Carme 2019-2021 i la Comissió de Festes del Santíssim Crist de la Sang 2019-2021, en col·laboració amb la Comissió de Festes Sant Antoni Abat – Quints 2020-2022, han preparat una programació d’allò més completa per a celebrar les seues Festes Patronals.

Després de la suspensió de l’any passat a causa de la pandèmia, “enguany volíem organitzar una setmana festiva que, encara que atípica, era necessària, i ja no només perquè hagueren sigut dos anys sense celebrar les nostres festes patronals, sinó perquè calia reactivar la programació festiva de Foios, complint, per descomptat, amb totes les mesures de seguretat”, explica el regidor de Festes i Falles, Juan Antonio Pacha.

D’aquesta manera, del 12 al 18 d’agost, Foios acollirà activitats per a tots els públics entre les quals no faltarà la música en directe, el teatre, espectacles de màgia, així com actes pensats per als més menuts, com a tallers o una gran gimcana aquàtica.

Així mateix, des de l’organització de les festes de Foios també s’han volgut fer costat a un dels sectors més afectats per la pandèmia, com és el de la pirotècnia. En eixe sentit, es realitzaran diferents trets pirotècnics, entre els quals destaca la gran mascletà nocturna que Caballer FX dispararà la nit del dimecres, 18 d’agost, per a posar el fermall d’or a les festes patronals.

El regidor ha aprofitat per a donar les gràcies a les diferents comissions festeres perquè “amb la col·laboració de la Regidoria han fet possibles uns espectacles nocturns amb totes les mesures de seguretat”. I és que s’ha establit un protocol Covid que marca l’ús obligatori de la mascareta, aforaments limitats per a totes les activitats i espectacles i la prohibició de menjar, beure i fumar a l’interior dels recintes.

Pacha ha recordat que “es va obrir una llista d’inscripció per a controlar els aforaments, i la veritat que les expectatives s’han complit. De fet, d’un aforament de 500 persones, s’han apuntat al voltant de 300. Les 200 places restants es reservaran per a totes les persones que vulguen assistir”.

Programació

Dijous 12 d’agost.

22:30h. Al pàrquing del Sector Sud, musical familiar Concert Kids by Gisela.

Divendres 13 d’agost. Festa en Honor a la Mare de Déu del Carme.

12:00h. Missa Solemne i cantada pel Cor del Centre Junior de Foios. En acabar, a la Plaça del Poble, traca correguda i minimascletà disparada per la Pirotècnia J. Luis Matoses y Dragón, S.L.

22:30h. Al pàrquing del Sector Sud, actuació de l’espectacle Modena Pop.

Dissabte 14 d’agost. Festa en Honor a la Puríssima Concepció.

11:00h. a 14:00h. A la Plaça del Mediterrani, Gran Fira KERMESSE amb jocs infantils.

12:00h. Missa Solemne en honor a la Puríssima Concepció.

18:30h. A la Casa de Cultura, Espectacle en honor a Lina Morgan.

19:30h. Missa vespertina.

22:30h. Al pàrquing del Sector Sud, actuació del grup Apalea Percusión

Diumenge 15 d’agost. Solemnitat de l’Assumpció de la Mare de Déu.

09:00h. Missa primera.

12:00h. Missa Solemne

18:00h. Al amfiteatre de la Plaça Rei En Jaume, Teatre de titelles “Aventura Pirata”.

19:30h. Al amfiteatre de la Plaça Rei En Jaume, Espectacle de Màgia.

22:30h. Al pàrquing del Sector Sud, actuació del grup Nexus Pop Covers.

Dilluns 16 d’agost. Solemnitat de Sant Roc.

12:00h. Missa Solemne

12:00h. Al poliesportiu, gran Gimcana Aquàtica per a totes les xiquetes i xiquets.

18:00h. A l’Albereda, Taller infantil de bosses

22:30h. Al pàrquing del Sector Sud, actuació del gran metal·lista reconegut a nivell nacional Toni Pons.

Dimarts 17 d’agost. Solemnitat de la Mare de Déu del Patrocini.

L’església estarà oberta de 08:00h. a 13:00h. i de 17:00h. a 22:00h.

09:00h. Missa primera.

11:00h. A la Plaça del Mediterrani, Jocs populars per als més menuts.

12:00h Missa Solemne

18:00h. A l’amfiteatre de la Plaça Rei En Jaume, gran “Cantajuegos”.

19:30h. Missa vespertina, processó claustral i cant del “Glòria de Foios”.

22:30h. Al pàrquing del Sector Sud, gran espectacle musical “Fuego Violeta”.

Dimecres 18 d’agost. Solemnitat del Santíssim Crist de la Sang.

19:30h. Missa Solemne i cantada pel Cor del Centre Junior de Foios. A continuació, processó claustral.

21:30h. Al pàrquing del Sector Sud, gran mascletà nocturna a càrrec de Pirotècnia Caballer FX