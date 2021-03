Foios estalviarà 60.000 € anuals en la factura elèctrica amb la renovació de l’enllumenat públic

Connect on Linked in

L’objectiu és renovar l’enllumenat públic de tots els sectors del poble abans que acabe la legislatura

Se substituirà les lluminàries actuals per altres de baix consum de tipus LED

L’Ajuntament de Foios continua apostant per l’eficiència energètica. D’aquesta manera, l’objectiu és haver renovat tot l’enllumenat públic del municipi abans que acabe la legislatura, la qual cosa suposarà un important estalvi en la factura elèctrica.

Amb este objectiu, l’Ajuntament de Foios ha sol·licitat a l’IVACE una nova subvenció, per import de 70.000 €, per a substituir les 171 lluminàries del sector Hugo Bacharach per unes de tecnologia LED. “Es tracta del segon sector amb major despesa elèctrica de Foios. Per tant, aconseguirem una reducció del 30% en la factura elèctrica”, assenyala l’alcalde del municipi, Sergi Ruiz.

Així, els carrers en les quals es procedirà a la renovació de l’enllumenat són la Plaça Rei en Jaume, l’Av. Hugo Bacharach, carrer la Pau, Alacant, Av. Mediterrani, carrer Glòries Valencianes, Vicente Ruiz el Soro, Periodista Badia, Ausiàs March, Av. Catedràtic Ferrando Badia, carrer Ridaura Alcaide, Moreres i Constitució.

A més, en aquests moments, s’està proceditn a la renovació de l’enllumenat públic dels sectors Regne de València i Sud, amb una inversió de 103.160 €, que es traduirà en un estalvi, d’aproximadament, 20.000 euros anuals.

Per a Ruiz, “el canvi cap a un model d’eficiència energètica permetrà a l’Ajuntament destinar l’estalvi en la factura elèctrica a les inversions necessàries per als veïns i veïnes del nostre poble”. Així, ha explicat Ruiz, “renovarem el 100% dels sectors del municipi amb un estalvi global de 60.000 euros a l’any, a més de l’estalvi aconseguit amb la reducció en el manteniment de les noves instal·lacions”.