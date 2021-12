Foios impulsa la mobilitat sostenible amb un nou servei de lloguer de bicicletes

Print This Post

Els veïns i veïnes podran desplaçar-se a altres municipis que compten amb aquest sistema, com Meliana, Alboraia o les estacions intermodals

Foios fa un pas més en l’impuls a la mobilitat sostenible i saludable. Des d’aquest divendres, el municipi i la resta de pobles de la Mancomunitat del Carraixet compten amb un nou servei de lloguer de bicicletes, que en el cas de Foios s’ubica en l’entorn de l’estació de metro per a afavorir la connexió amb altres municipis i altres serveis de transport públic i oferir, així, una alternativa de mobilitat sostenible.

“Des de l’Ajuntament de Foios i la resta de pobles de la Mancomunitat del Carraixet, reforcem la nostra aposta per una mobilitat respectuosa amb el medi ambient i que, al mateix temps, afavoreix hàbits de vida saludables. Gràcies a aquest nou servei de MibisiValencia, els desplaçaments en transport públic estan més ben connectats i el veïnat té més facilitat a l’hora de desplaçar-se a municipis pròxims o en l’àrea d’influència de la xarxa de Metrovalencia i MibisiValencia”, explica l’alcalde de la localitat, Sergi Ruiz.

Aquest sistema de lloguer de bicicletes és compatible amb el qual ja funciona en altres municipis de l’Horta Nord, com Meliana i Alboraia, i les estacions intermodals de la ciutat de València. Ara, des de l’estació de bicicletes de la plaça de l’Estació és possible moure’s cap a la de la plaça de la Creu d’Alfara del Patriarca, l’avinguda Ernest Lluch de Bonrepòs i Mirambell o el carrer dels Jocs de Vinalesa. També, es posible desplaçar-se amb aquest sistema a altres municipis com Mislata, Quart de Poblet, Xirivella, Alaquàs, Torrent, Aldaia i Sant Antoni de Benaixeve, que formen part d’aquesta xarxa.

Pel que fa al funcionament, hi ha dues modalitats d’abonament. El primer d’ells és l’Abonament 30, amb un cost de 12 euros a l’any i els primers 30 minuts gratuïts, amb un cost de 0,40 euros per hora entre el minut 31 i el 60 i de 0,80 euros a partir de l’hora d’ús.

I en segon lloc, l’Abonament 120, amb un cost de 18 euros anuals en el qual els 120 primers minuts són gratuïts i, a partir de llavors, el cost de l’hora és de 0,80 euros.

En tots dos casos és possible pagar per TPV o transferència i les recàrregues posteriors poden ser de 5, 10 o 15 euros. Expedir la targeta és opcional i té un preu de 4,50 euros. A més, l’alta en el servei es realitza en línia en aquest enllaç i els primers 50 usuaris i usuàries podran fer-la gratis.

Es tracta d’una iniciativa de la Mancomunitat cofinançada pels fons FEDER, dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, així com de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) i el Pla d’Inversions de la Diputació de València.