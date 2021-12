Foios incorpora 7 treballadors a l’Ajuntament gràcies als programes EMPUJU i ECOVID

Connect on Linked in

S’han invertit un total de 189.000 euros dels quals el 70% són finançats per LABORA

L’Ajuntament de Foios ha incorporat a 7 noves persones treballadores a la seua plantilla dins dels programes EMPUJU i ECOVID. Així, des del Consistori local es treballa en la creació d’ocupació oferint un contracte anual a aquests set nous empleats i empleades municipals.

Concretament, les contractacions suposen un total de 189.000 euros, 89.000 euros pertanyents a l’EMPUJU i 100.000 euros al programa ECOVID, que passa de ser un contracte semestral a anual.

Pel que respecta a les persones contractades dins del pla EMPUJU, es tracta d’una orientadora que s’integra dins de l’equip de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) i dos administratius que reforcen les àrees de Secretaria i Intervenció. Aquestes tres persones són menors de 30 anys.

Els dos programes estan finançats en un 70% per LABORA i, el 30% restant, per l’Ajuntament.

En el cas del programa ECOVID, tres de les persones contractades s’integren dins de la brigada municipal, dos obrers i un peó que mantindran els treballs d’eliminació de barreres arquitectòniques i posaran en marxa un pla d’eliminació de grafitis no artístics, així com una administrativa per a reforçar l’oficina d’atenció a la ciutadania i el registre general.

L’alcalde Sergi Ruiz considera que “aquests programes serveixen per a donar una oportunitat i un estímul a joves i persones parades de llarga duració i són un respir per a les administracions locals amb plantilles molt curtes i serveis que es reforcen amb aquestes incorporacions”. Per això, el primer edil destaca i valora el treball de la Conselleria d’Ocupació (LABORA) durant els últims anys, que “ha multiplicat el finançament per a la contractació de veïns i veïnes desocupades mitjançant aquests programes”.