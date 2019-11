Foios inicia el cicle ‘Créixer en Família’

Connect on Linked in

Consta de quatre xerrades gratuïtes cada dos mesos

El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Foios, en col·laboració amb les AMPEs dels centres educatius de Foios han organitzat el cicle ‘Créixer en Família’, una sèrie de xerrades gratuïtes dirigides a les mares i pares de tota la població.



Seran un total de quatre col·loquis que tindran lloc cada dos mesos, iniciant-se el cicle aquest pròxim divendres 15 de novembre, a les 18.30 hores, al col·legi Mare de Déu del Patrocini. Aquesta xerrada porta per títol ‘Estratègies i tècniques d’estudi’, i de la mà de la psicòloga Ana Santaisabel, explicarà com ajudar als fills en les tasques escolars des de casa. Les següents cites del cicle seran totes al Centre Social, a les 18.30 hores, els dies 14 de gener, 24 de març i 12 de maig; i les temàtiques de les xerrades seran ‘Mares i pares en línia: què has de saber. Què pots fer’, ‘La importància de l’educació sexual en la família’ i ‘El dibuix com a motor del creixement i creativitat de les nostres filles i fills’ respectivament.