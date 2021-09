Foios inicia hui la Setmana Fallera amb la Plantà

Connect on Linked in

A les 19.30 hores es plantarà un monòlit en la Plaça del Poble com a símbol de la lluita contra la pandèmia

Foios inicia hui els actes fallers amb la Plantà dels monuments. Així, entre aquest dijous i diumenge hi ha previstos una sèrie d’actes tant per part de la Junta Local Fallera (JLF) com de les diferents comissions per a celebrar les festes josefines any i mig després.

Seran unes activitats que compliran totes les mesures sanitàries establides per les autoritats, i que donaran inici aquesta vesprada, a les 19.30 hores, amb la “plantà” d’un monòlit en la Plaça del Poble, que simbolitzarà la lluita contra la pandèmia. Les tres comissions locals, Falla Avinguda – Plaça Rei en Jaume, Falla Màrtirs i Adjacents i Falla La Comunitat, plantaran també els seus monuments durant la jornada de hui.

A més dels actes que celebrarà cada falla, serà el diumenge 19 de setembre quan se celebre el gruix d’activitats organitzades per la JLF. La jornada començarà a les 11 hores amb l’Ofrena, acte que estarà seguit per la Missa, que donarà inici a les 12.30 hores. Aquests dos actes, que tindran lloc a l’Església, donaran pas a la minimascletà que es dispararà a les 13.30 hores en la Plaça del Poble. Ja a la nit, a les 23.00 hores, tindrà lloc la nit de la Cremà.

L’Assemblea Extraordinària de la Junta Local Fallera de Foios va aprovar al juny per unanimitat la celebració de les Falles 2021 del 16 al 19 de setembre. Des de la Junta Local Fallera recordaven que “els censos fallers han baixat considerablement durant aquests mesos i un ajornament de les Falles a març de 2022 podria comportar una nova baixada davant la falta d’activitats, provocant un perjudici econòmic a les comissions i als sectors productius de la festa”.

Juan Antonio Pacha, regidor de Festes i Falles i president de la Junta Local Fallera de Foios, ha expressat la seua gratitud “pel treball realitzat per les comissions locals” i ha desitjat “que siguen uns dies de retrobament complint totes les mesures anticovid establides”.