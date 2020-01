Foios inicia l’any amb orquestra i la Fira Jove

Connect on Linked in

El poble de Foios ha donat la benvinguda al 2020. Per a deixar el 19 i celebrar l’entrada al nou any, els veïns es van concentrar a la Plaça del Poble per a prendre el tradicional raïm i després, en la carpa situada a la mateixa plaça, gaudir de la festa amenitzada per l’orquestra Freedom.



Dijous i divendres ha sigut el torn per al públic més menut, amb la Fira Jove, que ha tingut lloc també a la carpa situada a la Plaça del Poble. En ella, els xiquets i xiquetes han pogut gaudir d’activitats molt variades, com tallers, unflables, rocòdrom o jocs clàssics entre altres.



La programació nadalenca continua amb la recollida de cartes per als Reis d’Orient a la Casa Abadia en la vesprada del divendres i del dissabte, i diumenge amb l’esperada Cavalcada de Reis, des de les 16.30 hores i partint des de l’Aviunguda Hugo Bacharach.