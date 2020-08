Foios inverteix 400.000 € en la seua accessibilitat

Connect on Linked in

S’han adaptat més de 120 cantons i espais públics

Es tracta d’afavorir la integració de totes les persones

L’horitzó d’un poble amb tots els espais públics completament adaptats i accessibles està cada vegada més a prop a Foios. En els últims anys, l’Ajuntament de Foios ha invertit al voltant de 400.000 € per a adaptar el municipi a la Llei d’Accessibilitat Universal i afavorir, així, la integració de qualsevol persona sense importar la seua condició física o intel·lectual. Des del 2016, s’ha contractat personal qualificat que s’ha dedicat a aquesta tasca de manera ininterrompuda i des d’aleshores s’han adaptat més de 120 cantons i altres espais públics. La solució general que s’ha considerat més adequada, ha estat rebaixar la zona dels encreuaments, que és la zona de pas preferent per als vianants i no com era habitual, amb una rampa en qualsevol altra part de la vorera que obligava les persones a desviar-se del seu trajecte i acabava no sent utilitzada mai.



Per a l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, “l’adaptació del poble a la Llei d’Accessibilitat ha estat una prioritat a la qual ens hem bolcat sistemàticament, destinant importants recursos materials, humans i econòmics”. Ruiz ha volgut afegir que “el canvi en la mobilitat i l’accessibilitat de les persones, així com els nous accessos al poble i el desviament del trànsit, són un dels principals objectius i aconseguiments del nou govern municipal que entrà al consistori en 2015”.