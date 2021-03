Foios invertirà 360.000 € en la modernització del polígon de la Jutera i del Molí

Connect on Linked in

El conseller Rafa Climent i la directora general de l’IVACE, Júlia Company, visiten Foios per a presentar les ajudes per a la millora de les àrees industrials

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, acompanyat de la directora general de l’IVACE, Júlia Company, s’han reunit, aquest matí, amb l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, per a presentar la resolució d’ajudes concedides per l’IVACE per a la millora i modernització dels polígons industrials dels municipis valencians en 2021. En el cas de Foios, es destinaran 360.000 € dels quals 298.000 € seran finançats per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

Aquesta inversió permetrà modernitzar i ampliar les infraestructures i els serveis en els Polígons Industrials de la Jutera i del Molí. Concretament, les accions que es realitzaran són la millora d’identificació dels espais dels polígons industrials, amb directoris identificatius de les empreses; l’augment de la seguretat viària mitjançant operacions de millora de l’asfaltat, tant de trànsit rodat com de vianants i aparcaments; la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic; i la instal·lació de fibra òptica.

Com ha explicat l’alcalde Sergi Ruiz, “l’objectiu és dotar de les infraestructures necessàries a les dues àrees industrials del municipi, que amb el pas del temps s’han quedat desfasades, per a millorar la competitivitat de les empreses ja instal·lades, i atraure a noves empreses”. Des del 2015, gràcies a l’IVACE, s’ha invertit prop d’11 milions d’euros en el municipi de Foios en diferents accions que van des d’instal·lacions fotovoltaiques, a l’adquisició de vehicles elèctrics, punts de càrrega per a vehicles, la modernització del Polígon Industrial de la Jutera, i enguany, l’impuls de la primera Comunitat Energètica Local a Foios.

Tant el polígon de la Jutera com el del Molí estan situats al voltant de la CV300, l’antiga carretera de Barcelona. La bona comunicació amb les grans vies, els dona un important avantatge competitiu i a pesar que no han deixat d’instal·lar-se noves empreses, els falten infraestructures bàsiques. “Gràcies a aquesta inversió aprovada per l’IVACE, abordarem la seua modernització i augmentarem la seua seguretat viària”, ha conclòs Ruiz.

Finalment, el conseller Rafa Climent ha signat en el llibre d’honor de Foios.