Foios ja està preparada per a les Falles 2020

Les tres falles de la localitat afronten els seus dies de festa gran

Els fallers i falleres de Foios estan ja preparats per a començar els seus dies més importants de l’any. Avinguda-Plaça Rei en Jaume, La Comunitat, i Màrtirs i Adjacents són les tres Falles del poble que enceten, apropant-se al mes de març, unes jornades ben especials.



La programació va començar el passat dissabte 1 de febrer amb la presentació del llibret de la Junta Local Fallera al Saló d’Actes a les 20.30 hores, i va continuar el dia 22 a les 19.30 hores a la Casa de Cultura amb l’exaltació de les Falleres Majors de cadascuna de les comissions. No obstant això, un dels actes més especials d’apertura, com és la Crida, tindrà lloc aquest pròxim dissabte 29. Però una estona abans, a les 19.30 hores i des de la Plaça del Poble, tindrà lloc l’encesa de llums. En acabar, a les 20.30, serà el torn de la mateixa Crida en la mateixa plaça. Ja entrats en el mes de març, el dissabte 7, l’Albereda acollirà des de les 17.30 hores l’inici de la Cavalcada del Ninot.



Els actes continuaran ja el dimecres 18 amb l’ofrena, a les 17.00 hores des de la Falla Avinguda-Plaça Rei en Jaume. Finalment, el dijous 19, es concentrarà la major part dels actes. Primer, a migdia, a l’església tindrà lloc la missa de Sant Josep. Posteriorment, a les 13.30 a la Plaça del Poble, hi haurà una minimascletà. I ja a la nit arribarà el torn de la Cremà. La primera falla en encendre’s serà la d’Avinguda-Plaça Rei en Jaume, a les 23.00 hores. Mitja hora més tard, serà el torn de Màrtirs i Adjacents, i tancarà a mitjanit La Comunitat, donant per tancades així les Falles 2020.



Juan Antonio Pacha, regidor de Festes i Falles, ha aprofitat per a convidar al veïnat tant de Foios com de les localitats del voltant a “la festa de les Falles, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat, que tots els anys arriba puntual junt amb l’estació del color que acompanya sempre al mes de març, i dóna un caliu especial als pobles que vivim aquesta festa”. Pacha ha volgut agrair l’esforç de les comissions falleres, perquè gràcies a elles “viurem, un any més, al costat de la Falla Avinguda-Plaça Rei en Jaume, Falla Màrtirs i Adjacents i Falla La Comunitat el resultat de tot aquest treball que hem guanyat dia a dia i hora a hora. Perquè és aquest treball el que ho fa possible i ho posa al servici de totes les foieres i foiers”.”Benvingudes les Falles 2020″ ha conclòs el regidor.