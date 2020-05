Foios Kahoot Challenge, el concurs online per als joves de Foios

Print This Post

Els millors concursants podran optar a un val de 25 € per al comerç local

Poden participar les foieres i foiers d’entre 12 i 30 anys

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Foios ha preparat un concurs a través de la plataforma online ‘Kahoot’ en la que els joves de la localitat demostraran els seus coneixements en diverses matèries per a poder optar a un dels quatre vals de 25 € per a utilitzar als comerços de l’Associació de Comerciants de Foios (ACOFIP).



Des del passat 18 de maig i fins al pròxim 26, tots els joves de Foios d’entre 12 i 30 anys que estiguen empadronats a la localitat, podran enfrontar-se al repte, que consta de 30 preguntes, deu de les quals són sobre el municipi i les 20 restants de matèries com matemàtiques, llengua i literatura, ciències, història i geografia. Per a poder participar, només s’ha d’enviar un correu electrònic a la direcció joventut@foios.es amb el nom, cognoms, DNI i telèfon, i automàticament es quedarà inscrit. L’enllaç per a poder accedir al ‘challenge’ està ja disponible a les xarxes socials municipals i entre tots aquells participants que superen els 15.000 punts, se sortejaran els quatre vals d’ACOFIP.



Paco Serrano, regidor de joventut, ha assenyalat que “el confinament i l’estat d’alarma ha fet que la programació de l’àrea de joventut s’ha hagut d’adaptar als temps en què vivim. És per això que hem posat en marxa aquest concurs online per als joves de Foios, en el que hauran de realitzar aquest ‘Kahoot’ amb preguntes al voltant del municipi i de cultura general”. Així doncs, a través d’aquest concurs “els joves aprenen més sobre el nostre municipi i alhora fomentem el consum de proximitat a les botigues locals que han hagut d’estar aturades durant el període de confinament”, ha finalitzat Serrano.



Els guanyadors del concurs seran comunicats al finalitzar el període de participació, i després de comprovar les seues dades, seran contactats per fer-los entrega dels vals.